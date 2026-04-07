Nick Woltemade apo Fisnik Asllani? Borussia Dortmund përgatit revolucion në sulm
Nick Woltemade mund të rikthehet në Bundesliga gjatë verës së ardhshme, në një kohë kur Borussia Dortmund po përgatitet për ndryshime të rëndësishme në repartin ofensiv.
E ardhmja e Serhou Guirassy mbetet e paqartë, pasi sulmuesi nuk ka bindur plotësisht në javët e fundit dhe sipas raportimeve më të fundit, është i hapur për një largim në fund të sezonit.
Performanca e tij në ndeshjen ndaj Stuttgart (2-0), ku u zëvendësua në minutën e 60-të nga trajneri Niko Kovac, ka shtuar edhe më shumë spekulimet rreth një transferimi të mundshëm.
Në këtë kontekst, drejtuesit e Dortmundit kanë nisur kërkimet për një zëvendësues të denjë.
Sipas mediave gjermane, në krye të listës së alternativave është Fisnik Asllani i Hoffenheimit, por transferimi i tij konsiderohet i vështirë për shkak të konkurrencës së madhe nga klube të tjera.
Një tjetër opsion që po shqyrtohet është edhe Woltemade, për të cilin interesimi i “Verdhezinjve” nuk është i ri.
Megjithatë, drejtuesit e klubit janë të vetëdijshëm se çdo lëvizje për të do të kërkojë kohë dhe durim, pasi lojtari është i fokusuar te përfundimi i sezonit me Newcastle United dhe te angazhimet ndërkombëtare të ardhshme.
Pas një fillimi premtues në Ligën Premier, forma e sulmuesit ka rënë ndjeshëm, me golin e fundit në kampionat që daton në muajin dhjetor.
Nëse kjo situatë vazhdon, një largim mund të bëhet i mundur, por Dortmundi nuk planifikon të shpenzojë shuma të mëdha dhe po konsideron opsionin e një huazimi për lojtarin, për të cilin klubi anglez ka investuar rreth 75 milionë euro. /Telegrafi/