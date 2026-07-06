Nga Zidane te Suarez: 11 yje që humbën ndeshje vendimtare, ndryshe nga Balogun
Vendimi i FIFA-s për të pezulluar me kusht dënimin e sulmuesit amerikan Folarin Balogun, pas kartonit të kuq të marrë në fazën e 1/16 së finales së Kupës së Botës 2026 ndaj Bosnje dhe Hercegovinës, ka shkaktuar debat të madh në botën e futbollit.
Balogun pritet të jetë në dispozicion për sfidën çerekfinale ndaj Belgjikës, ndërsa vendimi ka nxitur reagime të shumta.
Trajneri i Belgjikës, Rudi Garcia, e krahasoi atë me një "shaka të 1 Prillit", ndërsa në rrjetet sociale janë përhapur pretendime se ndërhyrje nga nivele të larta politike ndikuan në ndryshimin e vendimit.
Megjithatë, historia e Kupës së Botës njeh shumë raste kur FIFA nuk tregoi asnjë tolerancë ndaj emrave më të mëdhenj të futbollit.
Ja 11 yje që u detyruan të humbnin ndeshje vendimtare, pavarësisht apelimeve të federatave të tyre.
Leonardo (Brazili) – Botërori 1994
Leonardo u përjashtua me karton të kuq në ndeshjen e 1/16 së finales ndaj SHBA-së, pasi goditi me bërryl Tab Ramos, duke i shkaktuar frakturë në mollëz.
Brazili argumentoi se lojtari vetëm po përpiqej të lirohej nga mbajtja e kundërshtarit, por FIFA jo vetëm që nuk e anuloi kartonin, por i shqiptoi një pezullim prej katër ndeshjesh.
Ai humbi çerekfinalen, gjysmëfinalen dhe finalen e turneut.
Alessandro Costacurta (Italia) – Botërori 1994
Mbrojtësi italian mori kartonin e dytë të verdhë në gjysmëfinalen ndaj Bullgarisë, pasi ndali me faull Hristo Stoichkov.
Italia kërkoi rishikimin e vendimit, por FIFA nuk e mori fare në shqyrtim. Costacurta humbi finalen ndaj Brazilit, ku Italia u mposht pas penalltive.
Patrick Kluivert (Holanda) – Botërori 1998
Sulmuesi holandez u ndëshkua me të kuq në ndeshjen hapëse kundër Belgjikës, pasi goditi me bërryl Lorenzo Staelens.
Federata holandeze pretendoi se lojtari ishte provokuar rëndë, por FIFA vendosi ta pezullonte për tre ndeshje. Kluivert u rikthye vetëm në çerekfinale, ku realizoi ndaj Argjentinës.
Zinedine Zidane (Franca) – Botërori 1998
Ylli francez u ndëshkua pasi shkeli me dashje mbi Said Al-Owairan në fazën e grupeve.
FIFA e pezulloi për dy ndeshje, duke e lënë jashtë sfidave ndaj Danimarkës dhe Paraguait. Zidane u rikthye në çerekfinale dhe më pas shënoi dy gola në finalen ndaj Brazilit.
Laurent Blanc (Franca) – Botërori 1998
Një nga kartonët e kuq më të diskutueshëm në historinë e Botërorëve. Blanc u përjashtua në gjysmëfinale ndaj Kroacisë pas një kontakti minimal me Slaven Bilic, i cili simuloi rëndë.
Pavarësisht protestave të Francës dhe pamjeve televizive, FIFA nuk ndryshoi vendimin dhe Blanc humbi finalen ndaj Brazilit.
Ronaldinho (Brazili) – Botërori 2002
Në çerekfinalen legjendare ndaj Anglisë, Ronaldinho asistoi, shënoi një gol spektakolar nga goditja e lirë dhe më pas u përjashtua me karton të kuq pas një ndërhyrjeje ndaj Danny Mills.
Brazili kërkoi anulimin e pezullimit duke argumentuar se ndërhyrja nuk ishte e qëllimshme, por FIFA nuk ndryshoi qëndrim. Ronaldinho mungoi në gjysmëfinalen ndaj Turqisë.
Michael Ballack (Gjermania) – Botërori 2002
Mesfushori gjerman mori karton të verdhë në gjysmëfinalen ndaj Koresë së Jugut pas një faulli taktik, duke plotësuar numrin e kartonëve.
Edhe pse më pas shënoi golin e fitores, Ballack humbi finalen ndaj Brazilit.
Rasti i tij ndikoi më vonë që FIFA të ndryshonte rregullat dhe të fshinte kartonët pas çerekfinaleve.
Deco (Portugalia) – Botërori 2006
Në ndeshjen famëkeqe Portugali-Holandë, e njohur si "Beteja e Nurembergut", Deco u përjashtua pas kartonit të dytë të verdhë për vonesë loje.
Federata portugeze pretendoi se gjyqtari kishte humbur kontrollin e ndeshjes, por FIFA refuzoi apelimin. Deco mungoi në çerekfinalen ndaj Anglisë.
Luis Suarez (Uruguai) – Botërori 2010
Në çerekfinalen ndaj Ganës, Suarez ndali topin me dorë mbi vijën fatale në minutën e 120-të.
Ai u përjashtua dhe humbi gjysmëfinalen ndaj Holandës. FIFA nuk e anuloi pezullimin, madje shqyrtoi edhe mundësinë e një dënimi më të gjatë.
Thiago Silva (Brazili) – Botërori 2014
Kapiteni brazilian mori kartonin e dytë të verdhë në turne pas një pengese të panevojshme ndaj portierit David Ospina.
Federata Braziliane kërkoi anulimin e kartonit, duke argumentuar se ndërhyrja ishte minimale, por FIFA e refuzoi kërkesën. Thiago Silva mungoi në gjysmëfinalen historike ndaj Gjermanisë, ku Brazili u mposht 7-1.
Jerome Boateng (Gjermania) – Botërori 2018
Boateng u përjashtua me kartonin e dytë të verdhë në fitoren dramatike ndaj Suedisë.
Gjermania apeloi vendimin duke pretenduar se kartoni i dytë ishte i ashpër, por FIFA nuk e ndryshoi. Pa Boateng, kampionët në fuqi u eliminuan pas humbjes 2-0 ndaj Koresë së Jugut.
Rasti i Garrinchës, përjashtimi historik
Përpara Balogun, vetëm një rast i ngjashëm kishte mbetur në histori.
Në Botërorin e vitit 1962, Garrincha u përjashtua në gjysmëfinalen ndaj Kilit. Në atë periudhë kartonët e kuq nuk ekzistonin fizikisht dhe pezullimet vendoseshin nga komisioni disiplinor.
Brazili zhvilloi një fushatë të madhe për ta shpëtuar yllin e tij. Politikanë, tifozë kilianë dhe figura të tjera kërkuan faljen e tij, ndërsa raporti vendimtar i gjyqtarit anësor nuk mbërriti kurrë në komision.
Në mungesë të provave të plota, FIFA vendosi ta lejonte Garrinchën të luante në finale.
Për më shumë se gjashtë dekada, ky mbeti rasti i vetëm kur një karton i kuq u fal përpara një finaleje të Kupës së Botës.
Vendimi i fundit për Folarin Balogun ka rikthyer në qendër të debatit këtë precedent historik dhe ka hapur diskutime të shumta mbi mënyrën se si FIFA zbaton rregulloret disiplinore në turneun më të madh të futbollit. /Telegrafi/