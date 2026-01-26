Nga YouTube në Ligue 1: 'Bobby' Endrick ndriçon Lyonin, pas largimit nga Real Madridi
Pas muajsh në hijen e Kylian Mbappes dhe yjeve të tjerë të Real Madridit, Endrick po merr vëmendjen kryesore në Lyon: 4 gola dhe 1 asist në tre paraqitjet e tij të para për klubin francez.
Pas një fillimi sezoni të vështirë në Madrid, me më shumë hije se dritë, braziliani 18-vjeçar po e gjen veten përtej Pirenejve, 1235 km larg: në Lyon.
Në tre paraqitjet e tij të para nën drejtimin e Paulo Fonsecas, Endrick ka shënuar katër gola dhe ka dhënë një asist. Debutimi i tij u bë në Kupën e Francës, ku realizoi golin e parë, përpara se të shënonte një tregolësh në Ligue 1 kundër Metz.
Tre fitore dhe një konstante: pseudonimi i tij “Bobby” – një nofkë që ai e krijoi gjatë kohës së tij te Real Madrid në nder të idhullit të tij, Bobby Charlton. Dhe të mendosh që Evropa e zbuloi këtë talent brazilian fillimisht përmes mediave sociale.
Endrick, nga YouTube ... te Lyon
Shpejtësia, përfundimi dhe vizioni i lindur… nga YouTube. Nëse sot mund ta admirojmë talentin e pastër të Endrickut në Evropë, kjo është falë videove të postuara në kanalin e babait të tij, Douglas Sosa.
Babai i tij, i papunë në atë kohë dhe plot besim në aftësitë e të birit, nisi të publikonte lojërat e Endrickut, duke shpresuar për një telefonatë nga një klub i madh brazilian.
Pas shumë komentesh dhe pëlqimesh, Palmeiras e vuri re talentin e tij. Përveç që mbuloi shpenzimet e vogla të Endrickut, klubi i ofroi familjes akomodim dhe një punë për babanë e tij si punëtor në klub.
“Palmeiras na hapi dyert dhe ne nuk mund të bënim gjë tjetër veçse t’i falënderonim. Ata na dhanë gjithçka, dhe përpjekjet e tyre ishin thelbësore për jetën time,” rrëfente futbollisti për Globo Esporte.
Në ekipin e të rinjve të Verdao, Endrick shënoi 165 gola në 169 paraqitje, shifra që i siguruan promovimin në ekipin e parë në vitin 2022. Një vit e gjysmë më vonë, në moshën 18-vjeç, ai debutoi në Evropë me Real Madridin.
Endrick, lojtari i ri i Lyonit
Në moshën 16 vjeç, 2 muaj dhe 25 ditë, ai u bë debutuesi më i ri në historinë e Palmeiras. Dhjetë ditë më vonë, shënoi edhe golin që e bëri golashënuesin më të ri të klubit, duke thyer një rekord 108-vjeçar. Ai u bë gjithashtu lojtari i parë që fitoi të paktën një titull në çdo kategori, nga U-11 deri te skuadra e parë.
Me transferimin te Real Madrid, ai i kaloi Vinicius dhe Rodrygo në listën e lojtarëve më të shtrenjtë nën 18-vjeç të të gjitha kohërave. Në Spanjë, trendi vazhdoi: ai u bë golashënuesi më i ri i huaj në historinë e La Ligas në moshën 18 vjeç e 35 ditë dhe më pas, në 18 vjeç, 1 muaj e 27 ditë, golashënuesi më i ri i Real Madridit në Ligën e Kampionëve.
Aktualisht, ai ndodhet në huazim te Lyon, duke synuar të zhvillohet larg presionit të Bernabeu-s dhe të gjejë qëndrueshmëri. Vetëm atëherë, nga sezoni i ardhshëm, do të ketë mundësinë të zërë hapësirën që Real Madrid ka planifikuar për të. /Telegrafi/