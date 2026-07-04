Nga trillerat psikologjikë e deri te zombitë: Cilët filma horror janë përfolur më shumë deri më tani në vitin 2026
Gjysma e parë e vitit 2026 solli një numër filmash horror të shquar. Revista amerikane Variety ka nxjerrë në pah titujt më të mirë të publikuar deri më tani, me disa përmendje nderi për filmat që kanë tërhequr gjithashtu vëmendjen e kritikës.
Ndër përmendjet e nderuara ishte "Send Help", trilleri horror i Sam Raimit për kolegët që përpiqen të mbijetojnë në një ishull të shkretë pas një rrëzimi aeroplani. Variety nxjerr në pah performancat e Rachel McAdams dhe Dylan O'Brien, si dhe disa komplote të suksesshme.
Gjithashtu në listë është "Buffet Infinity", një film eksperimental i përbërë nga reklama të rreme që zbulojnë gradualisht një histori të çuditshme rreth një vrime të zezë lokale, një konflikti në restorant dhe një kulti fetar. Edhe pse nuk është menduar për një audiencë të gjerë, Variety beson se adhuruesit e shprehjeve të pazakonta kinematografike do të gjejnë shumë vlerë në të.
Një përmendje nderi iu dha edhe filmit "Sacharine", një film nga Natalie Erika James që eksploron obsesionin me dietat dhe kërkimin e kurave të mrekullueshme përmes tmerrit të trupit.
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Në vendin e 10-të u rendit filmi “Backrooms” nga Kane Parsons, të cilin Variety e përshkruan si një film me atmosferë dhe tension të jashtëzakonshëm. Historia ndjek personazhet e luajtura nga Chiwetel Ejiofor dhe Renate Reinsve në një labirint të pafund klaustrofobik, ndërsa spikatin dizajni i prodhimit dhe fotografia nga Jeremy Cox.
Në vendin e nëntë ishte "Exit 8" , një adaptim i videolojës së Genki Kawamura-s. Filmi ndjek një burrë të bllokuar në një korridor të pafund metroje, ku çdo e dhënë e re përfaqëson një hap më afër daljes dhe përballjes me të kaluarën e tij.
Në vendin e tetë është "Shamia e Kokës ", një përrallë gotike nga Taratoa Stappard që eksploron kulturën Maori dhe efektet e kolonializmit. Ngjarja ndjek një grua të epokës viktoriane që udhëton në Angli për të zbuluar origjinën e saj, por shpejt përballet me sekrete të errëta.
Vendi i shtatë shkoi për versionin e ri të "Fytyrat e Vdekjes" , me regji nga Isa Mazzei dhe Daniel Goldhaber. Filmi ndjek një vrasës të fiksuar pas vdekjes dhe një moderator përmbajtjesh në internet në një lojë të përgjakshme maceje me miun, me komente mbi kulturën e influencuesve dhe rrjeteve sociale.
Në vendin e gjashtë është "28 Years Later: The Bone Temple" , episodi i katërt i serialit me regji nga Nije DaCosta. Historia ndjek Dr. Ian Kelson, luajtur nga Ralph Fiennes, në një botë post-apokaliptike ku ai përpiqet të gjejë një kurë, ndërsa skenari i Alex Garland sjell një sërë kthesash të papritura.
Vendin e pestë e zuri "Levitiku" , një dramë horror për dy të rinj, dashuria e të cilëve shkatërrohet nga terapia e konvertimit fetar. Variety thekson se filmi ndërton më shumë tension emocional sesa momentet klasike të horrorit, por e konsideron atë një nga arritjet më prekëse të vitit.
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Vendi i katërt shkoi për filmin "They Will Kill You ", një komedi horror-aksion në të cilën Zazie Beetz luan rolin e një gruaje që infiltrohet në një hotel të lidhur me një sekt satanik për të gjetur motrën e saj të zhdukur. Filmi shquhet për skenat e aksionit, humorin e zi dhe regjinë vizuale mbresëlënëse.
Vendin e tretë e zë "Touch Me" , një film nga Addison Heimann që kombinon fantastikën shkencore, horrorin dhe komedinë. Historia ndjek dy miq që zhvillojnë një marrëdhënie të pazakontë me një alien, fuqitë e të cilit fshehin një qëllim shumë më të errët nga sa duket në shikim të parë.
Në vendin e dytë është "Hokum" , filmi i ri i Damian McCarthy. Aksioni zhvillohet në një hotel irlandez plot sekrete mbinatyrore, ku personazhi kryesor përpiqet të zgjidhë një vrasje misterioze përpara se të bëhet viktima e radhës. Variety vlerëson veçanërisht atmosferën, skenografinë dhe performancën e Adam Scott.
Vendi i parë në listën e Variety shkoi për filmin "Obsession ". Ky thriller horror, i udhëhequr nga Inda Navarrette, sipas revistës, kombinon me sukses një histori të thjeshtë me një sërë kthesash të papritura dhe një fund të mrekullueshëm, prandaj konsiderohet filmi më i mirë horror i vitit 2026 deri më tani. /Telegrafi/
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