Nga tabu në trend global: Si e “pushtuan” fanellat e zeza Kupën e Botës 2026
Një nga detajet e modës për të cilat do të mbahet mend Kupa e Botës 2026 është padyshim pushtimi i vërtetë i fanellave të zeza. Që kur rregulli që fanella mysafire duhet të jetë e bardhë u braktis dhe uniformat e treta u bënë një dukuri e zakonshme, fanellat e zeza janë shndërruar në një nga trendet më të spikatura të turneut të luajtur në SHBA, Meksikë dhe Kanada.
Edhe pse popullariteti i tyre mund të mos jetë aq i theksuar sa, për shembull, trendi i këpucëve rozë të futbollit, është e vështirë t’i vësh re.
Mediat sociale janë mbushur me foto të ekipeve kombëtare me uniforma tërësisht të zeza në javët e fundit, ku Norvegjia spikat në veçanti, ndërsa luajti ndeshjen e dytë të fazës së grupeve kundër Senegalit në një kombinim të tillë.
Fanella e parë e zezë në histori u vesh nga Italia në vitin 1938
Ekipi i parë kombëtar që luajti me një fanellë tërësisht të zezë në Kupën e Botës ishte Italia në Kupën e Botës 1938 në Francë, por arsyeja për këtë zgjedhje ishte shumë e diskutueshme.
Në çerekfinalet kundër Francës, vendit pritës, Italia ishte zyrtarisht skuadra mysafire dhe duhej të luante me fanella të bardha. Megjithatë, sipas versionit më të përhapur të historisë, Benito Mussolini urdhëroi që skuadra të luante me të zeza, një ngjyrë që simbolizonte lëvizjen fashiste dhe këmishëzinjtë e saj famëkeq.
Pas kësaj, bota priti 72 vjet për një fanellë të re të zezë të Kupës së Botës. Kosta Rika më afër kësaj ishte në Kupën e Botës 1990 në Itali, kur ata veshën një fanellë tërheqëse Lotto me vija vertikale bardh e zi.
Për pjesën më të madhe të historisë, ngjyra e zezë ishte e rezervuar për gjyqtarët dhe portierët. Edhe pse prodhuesit herë pas here kanë projektuar uniforma të zeza, të tilla si uniforma e Kappa për Afrikën e Jugut në vitin 1998 ose ajo e Nike për Belgjikën në vitin 2002, asnjë nga këto uniforma nuk është luajtur ndonjëherë në një Kupë Bote.
Një pikë kthese ka mbërritur në Afrikën e Jugut
Ndryshimi i vërtetë ndodhi në Kupën e Botës 2010 në Afrikën e Jugut. Adidas më pas prezantoi dy uniforma të zeza tërheqëse për ndeshjet jashtë fushe, për Meksikën dhe Gjermaninë.
Në të njëjtin turne, Zelanda e Re, e frymëzuar nga lojtarët e famshëm të ragbit All Blacks, luajti me një fanellë të zezë Nike në ndeshjen e fundit të grupit kundër Paraguait.
Që atëherë, ky trend është rritur në mënyrë të pandalshme. Në kampionatet e viteve 2014 dhe 2018, vetëm dy ekipe mbanin fanella të zeza, Spanja dhe Gjermania, si dhe Argjentina dhe Kroacia. Por deri në Katar 2022, numri ishte rritur në pesë fanella tërësisht të
Shtatë ekipe kombëtare me të zeza në Kupën e Botës 2026
Në Kupën e Botës të këtij viti, plot shtatë ekipe kombëtare veshin uniforma tërësisht të zeza.
Përveç Norvegjisë, Nike dizajnoi edhe një fanellë të zezë për Kanadanë. Puma i qëndroi besnike traditës dhe dizajnoi fanella të zeza për Zelandën e Re dhe Paraguain, me fanellën e Paraguait që kishte gjithashtu një nuancë blu.
Adidas zgjodhi të zezën për fanellën e tretë të Meksikës, Kappa për Tunizinë, ndërsa Jako e plotësoi listën me fanellën e Irakut dhe Kelme me fanellën e Jordanit.
Fanellat e zeza janë shndërruar nga një përjashtim i rrallë në një nga trendet më të spikatura të modës të këtij Kupe Bote, dhe duket se do të ketë gjithnjë e më shumë prej tyre në vitet që vijnë./Telegrafi/