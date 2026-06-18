Nga Super Bowl te Botërori 2026 – Historia e stadiumit më të shtrenjtë në botë
Kombëtarja e Bosnjës dhe Hercegovinës do të zbresë sonte në fushë për ndeshjen e raundit të dytë të fazës së grupeve në Kupën e Botës 2026, ku do të përballet me Zvicrën në një nga stadiumet më mbresëlënëse të turneut.
Takimi do të zhvillohet në stadiumin e njohur si ‘SoFi Stadium’, i vendosur në Inglewood, pranë Los Angelesit.
Për nevojat e Botërorit 2026, arena po përdoret me emrin “Los Angeles Stadium” dhe është një nga impiantet që pret më së shumti ndeshje gjatë kampionatit, me gjithsej tetë sfida të planifikuara gjatë qershorit dhe korrikut.
Bosnja e Hercegovina e nisi turneun me një barazim ndaj Kanadasë, duke grumbulluar një pikë, po aq sa edhe Zvicra, e cila në ndeshjen e parë ndau pikët me Katarin.
Për këtë arsye, përballja e sotme konsiderohet vendimtare në garën për kualifikim.
Stadiumi shërben zakonisht si shtëpia e ekipeve të NFL-së, Los Angeles Rams dhe Los Angeles Chargers, ndërsa është gjithashtu arenë e koncerteve dhe ngjarjeve të mëdha sportive.
Megjithëse njihet si stadium i Los Angelesit, ai ndodhet administrativisht në qytetin e Inglewoodit.
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Për organizimin e Botërorit, stadiumi iu nënshtrua disa ndryshimeve të rëndësishme, ku më e dukshmja ishte zëvendësimi i terrenit artificial me bar natyral, në përputhje me standardet e FIFA-s.
Ky proces e ka ngritur ndjeshëm nivelin e sipërfaqes së lojës krahasuar me përdorimin e zakonshëm.
Kapaciteti i stadiumit është mbi 70 mijë spektatorë dhe pritet që Bosnja dhe Hercegovina të ketë mbështetje të konsiderueshme nga tifozët në tribuna.
‘SoFi Stadium’ është një nga arenat më prestigjioze në botë. Në vitin 2022 ai mirëpriti finalen e Super Bowl LVI, ndërsa në vitin 2023 ishte skena e eventit të madh të WWE-së, WrestleMania.
Po ashtu, në vitin 2027 do të presë edhe Super Bowl LXI.
Rëndësia e këtij kompleksi do të rritet edhe më tej në vitin 2028, kur do të shërbejë si vendi i ceremonisë hapëse të Lojërave Olimpike Los Angeles 2028, ndërsa do të transformohet në qendrën më të madhe olimpike të notit në historinë e Lojërave.
Ndërtimi i stadiumit zgjati nga viti 2016 deri në vitin 2020 dhe kushtoi rreth 6 miliardë dollarë, duke e bërë atë stadiumin më të shtrenjtë të ndërtuar ndonjëherë në botë. /Telegrafi/