Nga shokët e skuadrës te fëmijët në mbarë botën: Festimi i Cunhas po kthehet në trendin më të madh të Botërorit
Botërori 2026 duket se ka gjetur momentin e tij të parë të vërtetë kulturor. Matheus Cunha jo vetëm që shkëlqeu në fitoren e Brazilit ndaj Haitit në Filadelfia, duke realizuar dy gola në pjesën e parë, por edhe prezantoi një festim që brenda pak ditësh është shndërruar në fenomen global.
Pas golave të tij, sulmuesi i Brazilit dhe Manchester United vrapoi drejt këndit të fushës, hapi krahët dhe nisi një lëvizje karakteristike që ngjan me rrëshqitjen mbi vale, një kombinim i stilit, vetëbesimit dhe argëtimit që menjëherë tërhoqi vëmendjen e tifozëve.
Cunha Score and Celebration 🔥 #Brazil#fifaworldcup pic.twitter.com/yzii4QaqwD
— ⚽ Dr. Sana ⚽ (@Blackmemex0) June 20, 2026
Reagimi i bashkëlojtarëve ishte i menjëhershëm. Vinicius Junior dhe Lucas Paqueta iu bashkuan festimit në fushë, duke imituar lëvizjet e Cunhas, ndërsa pas ndeshjes rrjetet sociale u pushtuan nga komentet e yjeve të Brazilit dhe Manchester United.
Emoje me dërrasa surfimi, dallgë dhe flakë mbushën postimet e sulmuesit brazilian.
Megjithatë, ndikimi i këtij festimi ka shkuar shumë përtej stadiumeve. Ai është kthyer në një trend që po përhapet me shpejtësi në mbarë botën, duke u bërë pjesë e kulturës pop të këtij Botërori.
Matheus Cunha's Man United players loving his celebration at the World Cup 🏄 pic.twitter.com/m6xm8R5vJF
— ESPN UK (@ESPNUK) June 21, 2026
Dëshmia më e qartë vjen nga fëmijët. Në fushat e futbollit, oborret e shkollave dhe aktivitetet sportive, të rinjtë po e kopjojnë festimin e Cunhas sa herë që shënojnë gol.
Thjeshtësia e lëvizjes, energjia pozitive dhe vetëbesimi që transmeton e kanë bërë atë menjëherë të preferuar mes brezit të ri.
Duket se Botërori 2026 ka gjetur simbolin e tij të parë viral. Dhe nëse trendi vazhdon me këtë ritëm, vera e vitit 2026 mund të mos i përkasë më festimit legjendar “SIUUU”, por “surferëve” të Matheus Cunhas. /Telegrafi/