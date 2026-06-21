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Botërori 2026 duket se ka gjetur momentin e tij të parë të vërtetë kulturor. Matheus Cunha jo vetëm që shkëlqeu në fitoren e Brazilit ndaj Haitit në Filadelfia, duke realizuar dy gola në pjesën e parë, por edhe prezantoi një festim që brenda pak ditësh është shndërruar në fenomen global.

Pas golave të tij, sulmuesi i Brazilit dhe Manchester United vrapoi drejt këndit të fushës, hapi krahët dhe nisi një lëvizje karakteristike që ngjan me rrëshqitjen mbi vale, një kombinim i stilit, vetëbesimit dhe argëtimit që menjëherë tërhoqi vëmendjen e tifozëve.

Reagimi i bashkëlojtarëve ishte i menjëhershëm. Vinicius Junior dhe Lucas Paqueta iu bashkuan festimit në fushë, duke imituar lëvizjet e Cunhas, ndërsa pas ndeshjes rrjetet sociale u pushtuan nga komentet e yjeve të Brazilit dhe Manchester United.

Emoje me dërrasa surfimi, dallgë dhe flakë mbushën postimet e sulmuesit brazilian.

Megjithatë, ndikimi i këtij festimi ka shkuar shumë përtej stadiumeve. Ai është kthyer në një trend që po përhapet me shpejtësi në mbarë botën, duke u bërë pjesë e kulturës pop të këtij Botërori.

Dëshmia më e qartë vjen nga fëmijët. Në fushat e futbollit, oborret e shkollave dhe aktivitetet sportive, të rinjtë po e kopjojnë festimin e Cunhas sa herë që shënojnë gol.

Thjeshtësia e lëvizjes, energjia pozitive dhe vetëbesimi që transmeton e kanë bërë atë menjëherë të preferuar mes brezit të ri.

Duket se Botërori 2026 ka gjetur simbolin e tij të parë viral. Dhe nëse trendi vazhdon me këtë ritëm, vera e vitit 2026 mund të mos i përkasë më festimit legjendar “SIUUU”, por “surferëve” të Matheus Cunhas. /Telegrafi/

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