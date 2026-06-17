Nga pezullimi i përjetshëm te pikëllimi në Kupën e Botës: Historia interesante e Yazan Al-Arab të Jordanisë
Kombëtarja e Jordanisë e ka nisur fushatën e saj në Kupën e Botës 2026. Ekipi aziatik pësoi një humbje të rëndë kundër Austrisë, megjithatë bëri një paraqitje shumë të respektueshme.
Në pjesën e parë, gjithçka shkoi kundër jordanezëve pasi ata pësuan një gol nga Romano Schmid.
Në fillim të pjesës së dytë, ekipi kombëtar i Jordanisë tronditi të gjithë botën. Shënuesi më i mirë i ekipit, Ali Olwan, barazoi rezultatin dhe u dha për pak kohë tifozëve të tyre arsye për të besuar në një mrekulli.
Megjithatë, 30-vjeçari Yazan Al-Arab u bë antiheroi i ndeshjes. Mbrojtësi shënoi një autogol, duke e ndihmuar Austrinë të vuloste statusin e fitueses së ndeshjes.
Në fund, jordanezët humbën dhe Yazan me siguri do ta kujtojë këtë ndeshje me kujtime negative. Al-Arab ka një histori shumë interesante rreth karrierës së tij.
Në vitin 2023, ai u përjashtua përjetësisht nga pjesëmarrja në futbollin malajzian. Pas eliminimit të ekipit të tij nga Kupa, Abu Arab fyeu gjyqtarin, mori një karton të kuq dhe më pas e goditi me shqelm. Selangor ia ndërpreu menjëherë kontratën lojtarit
Yazan natyrshëm kërkoi falje, duke i shpjeguar veprimet e tij duke deklaruar se kushëriri i tij kishte ndërruar jetë së fundmi, gjë që bëri që të humbiste kontrollin e emocioneve të tij. Megjithatë, kjo nuk e shpëtoi nga sanksionet e ashpra.
Është interesante se, pavarësisht këtij skandali, karriera e Abu Al-Arab nuk mori fund: ai u transferua në një klub irakian dhe më vonë në vitin 2024 u bë lojtar për një skuadër të Koresë së Jugut.
Ai gjithashtu mbeti anëtar i ekipit kombëtar të Jordanisë dhe ishte një nga mbrojtësit kryesorë të skuadrës që arriti në finalen e Kupës së Azisë 2023. /Telegrafi/