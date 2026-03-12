Nga përplasjet e përditshme në X deri te heshtja totale - ku u 'zhduk' JD Vance?
Zëvendëspresidenti amerikan JD Vance, i cili dikur ishte një nga politikanët më aktivë në rrjetin social X, kohët e fundit është bërë pothuajse i padukshëm në atë platformë.
Vetëm disa muaj më parë, Vance përdorte pothuajse çdo ditë këtë rrjet social për të komentuar politikën amerikane dhe ndërkombëtare, për të polemizuar me kundërshtarët dhe për të mbrojtur politikat e administratës së presidentit Donald Trump.
Mesazhet e shpeshta personale shkaktonin reagime të forta dhe debate të gjera në internet, raporton thetelegraph.
Megjithatë, në javët e fundit është vënë re një ndryshim i madh: llogaria e tij është pothuajse e heshtur.
Vance nuk po publikon më komente të shpeshta dhe nuk po përfshihet në debatet që më parë i ndizte pothuajse çdo ditë.
Ky ndryshim ka nxitur spekulime në mesin e analistëve dhe përdoruesve të rrjeteve sociale për arsyet e kësaj heshtjeje.
Disa besojnë se bëhet fjalë për një strategji të re komunikimi nga Shtëpia e Bardhë. Sipas tyre, administrata e Trump mund të ketë vendosur të ulë retorikën e ashpër në rrjetet sociale dhe të shmangë polemikat që shpesh lindnin nga postimet e Vance.
Të tjerë mendojnë se arsyeja është më praktike: zëvendëspresidenti mund të jetë përqendruar më shumë në punët brenda administratës dhe në aktivitetet politike jashtë rrjeteve sociale.
Vance ishte bërë i njohur për stilin e tij të drejtpërdrejtë dhe shpesh provokues në internet, duke polemizuar me gazetarë, politikanë dhe komentues të ndryshëm. Për këtë arsye, heshtja e tij aktuale është edhe më e dukshme.
Nëse kjo është vetëm një pauzë e përkohshme apo një ndryshim afatgjatë në mënyrën se si ai komunikon me publikun, mbetet për t’u parë në periudhën e ardhshme. /Telegrafi/