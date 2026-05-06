Nga parketi në burg: Ish-basketbollisti dënohet me 60 vjet për krime seksuale ndaj të miturve
Dagoberto Pena, një ish-basketbollist dominikan i cili luajti për ekipe të ndryshme në Spanjë, është dënuar në Shtetet e Bashkuara nga një gjykatës i Floridës me 60 vjet burg për, sipas dënimit, prodhimin, marrjen, posedimin dhe aksesin me qëllim shikimin e imazheve dhe videove që përshkruajnë abuzimin seksual të fëmijëve.
Ai është dënuar gjithashtu me mbikëqyrje të përjetshme dhe është detyruar të regjistrohet si shkelës seksual.
Pena luajti në Spanjë për Leyma Coruna, një degë e Barçës, dhe debutoi në Liga Endesa me Movistar Estudiantes, Rio Breogan dhe Grupo Alega Cantabria, ky i fundit ishte ekipi i tij i fundit si profesionist në sezonin 22/23.
Ngjarjet ndodhën midis tetorit 2024 dhe shkurtit 2026, gjatë së cilës kohë i dënuari manipuloi dhe bindi dy të mitur që të merrnin pjesë në akte seksuale eksplicite.
Më pas, sipas hetimit, në posedim të Penas u gjetën edhe imazhe të një të mituri të tretë. Pena punonte në Shtetet e Bashkuara si trajner dhe mësues i edukimit fizik.
Në prill të vitit 2025, babai i njërit prej të miturve zbuloi mesazhe të papërshtatshme midis tyre, gjë që çoi në një kontroll të telefonit të tij, ku u gjet pjesa tjetër e materialit që përfundimisht çoi në dënimin e tij.
Ish-lojtari kishte pranuar fajësinë në janar të këtij viti, sipas vendimit, dhe tani është dënuar me 60 vjet burg./Telegrafi/