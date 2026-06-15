Nga kampi i refugjatëve në skenën më të madhe të futbollit - historia frymëzuese e Nestory Irankunda
Kur Nestory Irankunda dërgoi topin në rrjetën e Turqisë në ndeshjen e parë të Australisë në Kupën e Botës 2026, ai nuk i dha vetëm avantazhin skuadrës së tij.
Ai kurorëzoi një rrugëtim të jashtëzakonshëm që nisi dy dekada më parë në një kamp refugjatësh në Tanzani.
20-vjeçari realizoi golin e parë në fitoren 2-0 të Australisë ndaj Turqisë në Vancouver, duke ndihmuar “Socceroos” të regjistrojnë një nga surprizat e para të turneut.
20-year-old Nestory Irankunda made look Turkiye as a high school football team defenders.
What a goal..
Go Australia 🇦🇺 🏆 ✌️ pic.twitter.com/QgWexHVjOf
— Fouwzi A. Osman (@fouwzi) June 14, 2026
Me këtë gol, Irankunda u bë golashënuesi më i ri i Australisë në një Kupë Bote dhe lojtari i parë i lindur jashtë vendit që shënon për kombëtaren australiane në një Botëror.
Nga refugjat në talent të futbollit evropian
Irankunda lindi më 9 shkurt 2006 në Kigoma të Tanzanisë, ku prindërit e tij nga Burundi kishin gjetur strehim pasi u larguan nga lufta civile që përfshiu vendin e tyre.
Kur ishte ende foshnjë, familja emigroi në Australi në kërkim të një jete më të mirë. Fillimisht u vendosën në Perth, ndërsa më pas u zhvendosën në Adelaide, qyteti ku nisi edhe historia e tij me futbollin.
Talenti i tij u dallua shumë shpejt. Shpejtësia, forca fizike dhe aftësia për të vendosur ndeshje e bënë një nga talentet më premtues të futbollit australian. Paraqitjet me Adelaide United tërhoqën vëmendjen e klubeve evropiane dhe në vitin 2024 ai firmosi me Bayern Munich.
Megjithatë, aventura në Gjermani nuk ishte e lehtë. Pas një periudhe me ekipin rezervë të Bayern Munich dhe një huazimi te Grasshopper në Zvicër, Irankunda vendosi të transferohej te Watford në Angli për të fituar më shumë minuta në fushë dhe për të siguruar një vend në skuadrën australiane për Botërorin 2026.
Vendimi rezultoi i duhuri. Paraqitjet e tij bindën trajnerin Tony Popovic, i cili e përfshiu në listën përfundimtare të Kupës së Botës.
Simbol i Australisë moderne
I biri i refugjatëve afrikanë është sot një nga simbolet e Australisë moderne dhe multikulturore. Kombëtarja australiane në këtë Botëror përfshin shumë futbollistë me rrënjë emigrante, ndërsa Irankunda është bërë një nga figurat më përfaqësuese të këtij brezi të ri.
Pas golit ndaj Turqisë, ai festoi duke vrapuar drejt flamurit të këndit dhe duke përsëritur festimin legjendar të Tim Cahill, futbollistit që shumë e konsiderojnë si më të madhin në historinë e Australisë.
Nga një kamp refugjatësh në Tanzani deri te një gol në Kupën e Botës, historia e Nestory Irankundës është dëshmi se futbolli vazhdon të prodhojë rrëfime që shkojnë përtej sportit. /Telegrafi/