Nga gjysmëfinalet te finalja e Botërorit – Gazetarët e Telegrafit analizojnë gjithçka në “Arena e Yjeve”
Në episodin më të ri të podcastit “Arena e Yjeve”, gazetarët sportivë të Telegrafit, Lavdim Pireva, Shkumbin Pireva dhe Bardh Maxhuni, analizuan në detaje gjysmëfinalet e Kupës së Botës 2026, si dhe finalen e madhe mes Spanjës dhe Argjentinës. Ky episod realizohet me mbështetjen e sponsorëve zyrtarë Exfis dhe Heineken.
Biseda nisi me analizën e gjysmëfinales mes Spanjës dhe Francës, ku gazetari Bardh Maxhuni vlerësoi lart punën e përzgjedhësit Luis de la Fuente, duke theksuar se ai meriton duartrokitje për ndikimin që ka pasur në suksesin e skuadrës spanjolle.
Më pas, vëmendja u zhvendos te Argjentina dhe Lionel Messi. Gazetari Shkumbin Pireva analizoi arsyet që po e bëjnë kapitenin argjentinas të vazhdojë të dominojë në skenën më të madhe të futbollit botëror, pavarësisht se tashmë është 39-vjeçar, duke evidentuar inteligjencën e tij në lojë, menaxhimin fizik dhe rolin vendimtar në sukseset e Argjentinës.
Gjatë episodit, Bardh Maxhuni foli edhe për formën mbresëlënëse të Kylian Mbappes, duke analizuar paraqitjet e yllit francez në Kupën e Botës dhe ndikimin që ai ka pasur në rrugëtimin e Francës deri në gjysmëfinale.
Në vazhdim, Shkumbin Pireva ndau pikëpamjen e tij rreth eliminimit të Francës, duke analizuar faktorët që çuan në largimin e “Gjelave” nga turneu dhe duke treguar se ku, sipas tij, qëndrojnë përgjegjësitë kryesore për dështimin e kampionëve të botës.
Një tjetër temë interesante ishte rrugëtimi i Argjentinës nën drejtimin e Lionel Scalonit. Gazetari Lavdim Pireva shpjegoi se si trajneri argjentinas ka arritur të transformojë kombëtaren, duke e kthyer atë në një prej skuadrave më të suksesshme të viteve të fundit dhe duke ndryshuar historinë e futbollit argjentinas.
Në fund, Lavdim Pireva analizoi finalen e madhe mes Spanjës dhe Argjentinës, duke veçuar përparësitë që ka skuadra spanjolle në këtë përballje dhe elementet që mund të rezultojnë vendimtare në luftën për trofeun më të madh të futbollit botëror.
Episodin e plotë mund ta ndiqni në kanalin zyrtar të Telegrafit në YouTube. /Telegrafi/
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