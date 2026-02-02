Afati kalimtar i janarit solli disa lëvizje të rëndësishme për futbollistët kosovarë, të cilët ndryshuan ambient për të gjetur më shumë hapësirë, stabilitet apo një hap të ri në karrierë.

Ilir Krasniqi dhe Lindon Emërllahu u bashkuan me Polissya, duke hapur një kapitull të ri pas largimit nga Kolosi, përkatësisht Cluj.

Në Turqi u mbyll aventura e Visar Bekajt, i cili u rikthye në Shqipëri te Tirana, ndërsa Emir Sahiti la Hamburgun për t’iu bashkuar Maccabi Tel Avivit.

Në Gjermani, Andi Hoti kaloi nga Magdeburgu te Eintracht Braunschweig, ndërsa Doni Arifi bëri hapin e madh nga KUPS drejt Greuther Fürth.

Florent Hasani vazhdoi karrierën në Turqi, duke kaluar nga Boluspor te Amedspor, kurse Indrit Mavraj u transferua nga Bari te Lechia Gdańsk.

Ndërkohë, Mirlind Kryeziu mbeti pa ekip pas largimit nga Winterthur, ndërsa Ardit Tahiri u rikthye te Kolos pas aventurës me Llapin. Këto lëvizje konfirmojnë praninë e vazhdueshme të lojtarëve kosovarë në tregun ndërkombëtar të transferimeve

Ilir Krasniqi - Nga Kolosi te Polissya

Lindon Emërllahu – Nga Cluj te Polissya

Visar Bekaj – Hatayspor - Tirana

Andi Hoti - Nga Magdeburgu te Eintracht Braunschweigu

Mirlind Kryeziu – Pa ekip te Winterthur

Doni Arifi - Nga KUPS te Greuther Fürth

Emir Sahiti – Nga Hambur te Maccabi Tel Aviv

Florent Hasani – Nga Boluspor te Amedspor

Indrit Mavraj – Nga Bari te Lechia Gdansk

Ardit Tahiri – Nga Llapi te Kolos

/Telegrafi/

