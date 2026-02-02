Nga Emërllahu e Krasniqi te pretendenti ukrainas, te Sahiti në Izreal - lëvizje e Dardanëve në afatin e janarit
Afati kalimtar i janarit solli disa lëvizje të rëndësishme për futbollistët kosovarë, të cilët ndryshuan ambient për të gjetur më shumë hapësirë, stabilitet apo një hap të ri në karrierë.
Ilir Krasniqi dhe Lindon Emërllahu u bashkuan me Polissya, duke hapur një kapitull të ri pas largimit nga Kolosi, përkatësisht Cluj.
Në Turqi u mbyll aventura e Visar Bekajt, i cili u rikthye në Shqipëri te Tirana, ndërsa Emir Sahiti la Hamburgun për t’iu bashkuar Maccabi Tel Avivit.
Në Gjermani, Andi Hoti kaloi nga Magdeburgu te Eintracht Braunschweig, ndërsa Doni Arifi bëri hapin e madh nga KUPS drejt Greuther Fürth.
Florent Hasani vazhdoi karrierën në Turqi, duke kaluar nga Boluspor te Amedspor, kurse Indrit Mavraj u transferua nga Bari te Lechia Gdańsk.
Ndërkohë, Mirlind Kryeziu mbeti pa ekip pas largimit nga Winterthur, ndërsa Ardit Tahiri u rikthye te Kolos pas aventurës me Llapin. Këto lëvizje konfirmojnë praninë e vazhdueshme të lojtarëve kosovarë në tregun ndërkombëtar të transferimeve
Ilir Krasniqi - Nga Kolosi te Polissya
Lindon Emërllahu – Nga Cluj te Polissya
Visar Bekaj – Hatayspor - Tirana
Andi Hoti - Nga Magdeburgu te Eintracht Braunschweigu
Mirlind Kryeziu – Pa ekip te Winterthur
Doni Arifi - Nga KUPS te Greuther Fürth
Emir Sahiti – Nga Hambur te Maccabi Tel Aviv
Florent Hasani – Nga Boluspor te Amedspor
Indrit Mavraj – Nga Bari te Lechia Gdansk
Ardit Tahiri – Nga Llapi te Kolos
/Telegrafi/