Nga Cruyff te Iniesta, tetë ngjarjet që ndryshuan përgjithmonë historinë e Kupës së Botës
Së fundmi, një prej futbollistëve me karrierën më të lavdishme në histori deklaroi se fitimi i Kupës së Botës nuk ka qenë kurrë ëndrra e tij, duke vënë në pikëpyetje peshën që i jepet një turneu prej vetëm shtatë ndeshjesh. Por pikërisht kjo është arsyeja pse Kupa e Botës mbetet kompeticioni më i veçantë në futboll.
Përgjatë dekadave, Botërori ka prodhuar disa nga historitë më të pabesueshme që ka parë ndonjëherë sporti.
Nga lindja e lëvizjes legjendare të Johan Cruyffit dhe momentet e lavdisë së Lionel Messit, te zhgënjimet e Diego Maradonës, golat vendimtarë të Andres Iniestas dhe incidentet kontroverse si kafshimi i Luis Suarezit, këto janë disa nga ngjarjet që kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në turneun më prestigjioz të futbollit botëror.
Lindja e “Cruyff Turn”
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Në Botërorin e vitit 1974, Johan Cruyff realizoi një lëvizje që do të bëhej ikonike. Kundër Suedisë, ai mashtroi mbrojtësin me një kthesë të jashtëzakonshme që më vonë mori emrin “Cruyff Turn”, një nga lëvizjet më të famshme në historinë e futbollit.
Makthi i Maradonës në Spanjë
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Pak ditë pasi u transferua te Barcelona në vitin 1982, Diego Maradona mori pjesë në Kupën e Botës. Turneu rezultoi zhgënjyes për argjentinasin, i cili u ndëshkua me karton të kuq në humbjen ndaj Brazilit pas një momenti nervozizmi.
Romario dhe Stoichkov shkëlqejnë në SHBA 1994
Pas një sezoni fantastik me Barcelonën, Romario dhe Hristo Stoichkov vazhduan formën e tyre të jashtëzakonshme edhe në Kupën e Botës. Të dy udhëhoqën kombëtaret respektive dhe ishin ndër yjet më të mëdhenj të turneut.
Messi prezantohet në skenën botërore
Në Botërorin e vitit 2006, Lionel Messi la gjurmë që në paraqitjen e tij kundër Serbisë dhe Malit të Zi. I futur si zëvendësues, ai realizoi një gol dhe dhuroi një asistim brenda pak minutash.
Puyol dërgon Spanjën në finalen e parë
Në gjysmëfinalen e Botërorit 2010 kundër Gjermanisë, Carles Puyol realizoi golin vendimtar me kokë pas një goditjeje këndi të ekzekutuar nga Xavi, duke siguruar finalen e parë në historinë e Spanjës.
Kafshimi famëkeq i Suarezit
Një nga momentet më kontroverse ndodhi në vitin 2014 kur Luis Suarez kafshoi mbrojtësin italian Giorgio Chiellini gjatë ndeshjes Uruguai-Itali. FIFA e dënoi me katër muaj pezullim dhe nëntë ndeshje me kombëtaren.
Dhimbja e Messit në Maracana
Messi ishte lideri i Argjentinës në rrugëtimin drejt finales së Botërorit 2014. Megjithatë, ëndrra për të ngritur trofeun u shua në stadiumin Maracana, ku Argjentina u mposht nga Gjermania pas vazhdimeve.
Iniesta fiton Kupën e Botës për Spanjën
Finalja e vitit 2010 u vendos nga Andres Iniesta. Në minutën e 116-të, mesfushori shënoi golin e vetëm ndaj Holandës, duke i dhuruar Spanjës titullin e parë botëror në histori.
/Telegrafi/