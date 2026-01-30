Newcastle bën një lëvizje për transferimin e mesfushorit të Barcelonës
Gjatë javëve të fundit, një numër lojtarësh janë larguar nga Barcelona ose janë në proces largimi nga klubi katalanas.
Emra si Dro Fernandez, Andres Cuenca dhe Mamadou Mbacke bëjnë pjesë në këtë kategori, dhe së shpejti atyre mund t’u bashkohet edhe Guille Fernandez.
Ky sezon ka qenë zhgënjyes për 17-vjeçarin, i cili nuk ka arritur të depërtojë në ekipin e parë.
Ai vlerësohet shumë brenda La Masias, por pavarësisht kësaj, ka qenë i angazhuar vetëm me Barça Atletic, si edhe me ekipin U19 në UEFA Youth League.
Thuhet se Guille është i pakënaqur me situatën e tij në Kataloni, gjë që ka tërhequr interes në afatin kalimtar.
Klubi më i interesuar për ta transferuar është Newcastle United, me Sport që raporton se skuadra e Ligës Premier ka bërë disa tentativa për tramsferimin e tij.
Bisedime kanë zhvilluar tashmë mes Newcastle dhe Barcelonës, dy skuadra që u përballën më herët gjatë sezonit në Ligën e Kampionëve.
Klubi anglez synon ta shtojë Guille në listën e tij të talenteve të rinj premtues, ku përfshihet edhe ish-ylli i Malagës, Antonio Cordero, aktualisht i huazuar te skuadra e kategorisë së dytë, Cadiz.
Barcelona kishte marrë oferta për Guille edhe verën e kaluar, por atëherë nuk u arrit asnjë marrëveshje.
E njëjta gjë pritet të ndodhë edhe këtë herë, pasi raporti thekson se katalanasit kanë bllokuar çdo qasje nga Neëcastle apo nga ndonjë klub tjetër.
Ata e shohin atë si një lojtar me potencial për ekipin e parë, edhe pse aktualisht nuk është në planet e menjëhershme./Telegrafi/