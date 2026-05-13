Ancelotti aprovon kalimin e Mourinhos te Real Madridi – i tregon atij “recetën”e suksesit
Carlo Ancelotti, ish-trajneri i Real Madridit, i ka dhënë mbështetje të fortë Jose Mourinhos për një rikthim sensacional në “Santiago Bernabeu”. Teksa “Los Blancos” po kalojnë një periudhë të vështirë tranzicioni, italiani legjendar beson se trajneri aktual i Benficës është njeriu i duhur për ta rikthyer rendin në kryeqytetin spanjoll.
Me “karuselin” e trajnerëve te Reali që vazhdon të rrotullohet, Ancelotti është shfaqur si një nga zërat më të fortë në favor të rikthimit të mundshëm të Mourinhos.
Ancelotti, i cili në vitin 2013 e mori drejtimin e Realit pikërisht pas Mourinhos dhe e udhëhoqi klubin drejt “La Decima”-s së famshme në Ligën e Kampionëve, vlerëson se “The Special One” ende i ka të gjitha cilësitë për ta drejtuar klubin më kërkues në botë.
“Nëse do të kthehet te Real Madridi, do të jem vërtet i lumtur për të. Ai mund të bëjë një punë fantastike, ashtu siç e ka bërë gjithmonë në të gjitha klubet ku ka qenë”, ka thënë Ancelotti.
Raportime të mëhershme kishin sugjeruar se Xabi Alonso e kishte gjetur grupin “të pamundur për t’u stërvitur” gjatë një periudhe të shkurtër, por Ancelotti ka reaguar menjëherë duke mbrojtur profesionalizmin e lojtarëve në dhomën e zhveshjes dhe duke përdorur gjuhë të ashpër për t’i hedhur poshtë pretendimet për ego të pakontrolluara.
“Jo, sepse kjo e bën të duket sikur lojtarët te Real Madridi bëjnë çfarë të duan. Nuk është e vërtetë. Absolutisht marrëzi. Absolutisht marrëzi”, tha ai.
“Nuk është e vërtetë! Lojtarët… kur isha unë aty, kisha një ide dhe përpiqesha ta diskutoja këtë ide me lojtarët, pastaj shihja nëse pajtoheshin apo jo”.
“Madje e bëmë këtë edhe në finalen e Ligës së Kampionëve. Kur unë kam një ide, lojtari duhet të jetë pjesë e asaj ideje. Nuk dua ta imponoj strategjinë. Por kjo nuk do të thotë se nuk kemi strategji”.
Sipas Ancelottit, që Mourinho të ketë sukses në një mandat të dytë te Real Madridi, ai duhet t’i japë përparësi menaxhimit të grupit dhe marrëdhënieve me lojtarët, më shumë sesa vetëm anës taktike./Telegrafi/