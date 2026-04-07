Netflix me aplikacion të veçantë për video-lojëra për fëmijë
Netflix ka prezantuar një aplikacion të ri të pavarur për video-lojëra të dedikuara për fëmijë, të quajtur “Netflix Playground”.
Aplikacioni është dizajnuar për fëmijët deri në moshën 8 vjeç dhe ofron një koleksion lojërash të bazuara në personazhe të njohur nga programet për fëmijë, si “Peppa Pig” dhe “Sesame Street”.
Një nga veçoritë kryesore të aplikacionit është se ai nuk përmban reklama, blerje brenda aplikacionit apo tarifa shtesë.
Të gjitha video-lojërat janë të përfshira në abonimin ekzistues të Netflix, duke e bërë përvojën më të sigurt dhe të kontrolluar për prindërit.
Gjithashtu, aplikacioni ofron kontrolle prindërore dhe është krijuar si një hapësirë ku fëmijët mund të argëtohen dhe të mësojnë njëkohësisht.
Video-lojërat mund të përdoren edhe pa lidhje interneti, çka e bën aplikacionin praktik për udhëtime ose situata ku nuk ka Wi-Fi.
Aplikacioni aktualisht është i disponueshëm në disa vende si SHBA, Kanada, Mbretëria e Bashkuar, Australia, Filipinet dhe Zelanda e Re, ndërsa lansimi global pritet së shpejti. /Telegrafi/