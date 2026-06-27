Nëse për vapë rrobat më të mira janë të bardha, pse beduinët vishen me të zeza?
E vërteta është se mjekët, gjatë të nxehtit të verës dhe në diell, zakonisht rekomandojnë veshje të lehta, të gjera dhe me ngjyra të çelura.
Por a keni pyetur ndonjëherë pse beduinët, të cilët e kalojnë gjithë jetën në diellin e Saharasë, shpesh veshin të zeza?
Përgjigjja e kësaj pyetjeje nuk është e thjeshtë, por as e ndërlikuar.
Fakti është se ngjyra e zezë e thith më së miri rrezatimin diellor, ndërsa e bardha e reflekton më së miri. Prandaj e zeza është e zezë, dhe e bardha është e bardhë; ne shohim vetëm ato ngjyra që reflektohen nga sipërfaqja, jo ato që thithen. Sipërfaqja e zezë thith të gjitha ngjyrat, prandaj nuk shohim asnjë të reflektuar, ndërsa e bardha reflekton gjithçka që sytë tanë e perceptojnë si të bardhë. Logjika sugjeron se në diell është më mirë të veshësh rroba të bardha, sepse ato reflektojnë gjithçka.
Megjithatë, beduinët veshin të zeza. A kanë ndoshta gabimisht një traditë të pasaktë? Duke qenë njerëz, jo kafshë, do të ishte e mundur që të jenë udhëhequr nga ndonjë ide “më e lartë” që nuk është domosdoshmërisht optimale nga pikëpamja evolucionare.
Por nëse shohim pamjen më të gjerë, do të kuptojmë se nuk është kështu. Për shembull, dhitë që i rrisin beduinët, si edhe disa kafshë të tjera të shkretëtirës, kanë qime të zeza, ndërsa shumica e zogjve arktikë kanë pendë të bardha, megjithëse, siç do të tregojë shkenca, çështja nuk është vetëm te kamuflimi. Atëherë, ku qëndron sekreti?
Dy studime
Para së gjithash duhet të kemi parasysh se rrobat sillen ndaj trupit tonë në mënyrë të ngjashme si ndaj diellit. Me fjalë të tjera, ngjyra e zezë thith më mirë rrezatimin termik të trupit tonë, ashtu siç thith rrezatimin e diellit në spektrin e dukshëm dhe atë infra të kuq. Në të njëjtën mënyrë, e bardha reflekton më mirë rrezatimin e trupit tonë mbrapsht drejt lëkurës, ashtu siç reflekton rrezatimin e diellit jashtë.
Natyrisht, rrobat e zeza duhet në një mënyrë ta lirojnë energjinë që e kanë thithur, prandaj e zeza gjithashtu rrezaton më mirë, shkruan.
Materialet e zeza energjinë e absorbuar e rrezatojnë kryesisht në pjesën infra të kuqe, termike të spektrit që sytë e njeriut nuk e shohin. Prandaj makinat e zeza janë më të nxehta në prekje sesa ato të bardha, dhe ftohësit në makina janë të ngjyrosur në të zezë.
Këtu historia jonë për beduinët, dhitë dhe zogjtë arktikë bëhet pak më komplekse. Siç thuhet shpesh, djalli fshihet në detaje.
Dhe këto detaje i ka zbuluar shumë mirë një studim i madh dhe i hollësishëm i kryer në vitin 1978 (Walsberg, Campbell & King, Comp. Physiol. 126B: 211-222), i cili ka hulumtuar ndikimin e ngjyrave të ndryshme të pendëve në temperatura të ndryshme dhe në kushte të ndryshme — të bardha dhe të zeza, në nxehtësi dhe në të ftohtë, me pendë të sheshta dhe të “fryra”, si dhe pa erë dhe me erë.
Rezultatet
Në kushte të ftohta pa erë, me pendë të shtrira, zogjtë e zinj e mbanin më mirë nxehtësinë, pak më mirë edhe sesa kur i ngrinin pendët përpjetë. Në të nxehtë pa erë, pendët e bardha të fryra reflektonin dhe lironin më mirë nxehtësinë, duke mbrojtur nga të nxehtit. Kjo e mbështet tezën intuitive dhe rekomandimet e mjekëve – në vapë duhet të veshim rroba të bardha dhe të lehta.
Por kur shtohet era, situata ndryshon papritur. Në erë me shpejtësi mbi 3 m/s, pendët e bardha të fryra rezultojnë më të dobëta në largimin e nxehtësisë. Kjo shpjegon pse shumica e zogjve arktikë kanë pendë të bardha dhe të fryra. Ndërsa pendët e zeza të fryra në këto kushte e largojnë më mirë nxehtësinë, gjë që shpjegon pse beduinët veshin rroba të zeza dhe të gjera, dhe pse dhitë e tyre kanë qime të zeza.
Pse ndodh kjo? Rrobat e zeza thithin të dy llojet e rrezatimit – edhe atë diellor, edhe atë të trupit tonë. Megjithatë, nëse rrobat janë të lirshme dhe “të çrregullta” (p.sh. prej leshi), pra jo të ngjitura pas trupit, dhe nëse ka erë, rrjedhja e ajrit e largon nxehtësinë më shpejt sesa ajo që absorbohet dhe transmetohet drejt lëkurës. Nga ana tjetër, një bluzë e zezë e ngjitur pas trupit në diell pa erë është zgjidhja më e keqe për vapën.
Çelësi është nëse rrobat janë të lirshme
Rezultate të ngjashme ka dhënë edhe një studim tjetër, i publikuar në revistën Nature në vitin 1980, i cili synonte pikërisht të shpjegonte pyetjen për beduinët me të zeza. Ai tregoi se njerëzit të veshur me rroba të zeza dhe të lirshme ngroheshin pothuajse njësoj si ata me rroba të bardha.
Në fakt, edhe pse sipërfaqja e rrobave të zeza thithte rreth 2.5 herë më shumë nxehtësi, duket se kjo nxehtësi nuk arrinte lehtë deri te trupi, ndërsa trupi ftohej përmes hapësirave dhe ajrosjes së rrobave të gjera. Për më tepër, beduinët shpesh udhëtojnë të mbuluar me të bardha, ndërsa në hijen e tendave të tyre shpesh veshin të zeza.
Çfarë përfundojmë nga e gjithë kjo? Në shumicën e rasteve në kushtet ku jetojmë ne – në rrugët e qyteteve gjatë verës, ku zakonisht nuk ka fare erë – megjithatë është më mirë të ndjekim këshillat e mjekëve: të veshim rroba të bardha, të lehta dhe të lirshme. /Telegrafi/
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