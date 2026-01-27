Nëse keni arritur gjashtë gjëra, jeni më të suksesshëm se një prind mesatar
Shumë prindër ndiejnë presionin e vazhdueshëm për të qenë perfekt dhe për të përmbushur detyrime të panumërta çdo ditë, gjë që shpesh i lë të rraskapitur.
Psikoterapistja Dr. Zoe Shaw thekson se është e mundur të punosh më pak dhe në të njëjtën kohë të jesh një prind më i pranishëm, më i qetë dhe i suksesshëm, pa ndjenja të vazhdueshme faji. Pra, sipas terapistes, nëse i keni arritur gjashtë gjërat e mëposhtme, jeni më të suksesshëm se prindi mesatar.
Ju shmangni detyrimet e panevojshme
"Ndaloni së bëri gjëra që nuk ju sjellin gëzim ose ndjenjë qëllimi," thotë Dr. Shaw për YourTango. "Nëse e gjeni veten duke kaluar shumë kohë të ditës duke bërë aktivitete që ju shterojnë ose nuk ju ndihmojnë të afroheni me atë që është e rëndësishme për ju, mendoni se çfarë mund të hiqni dorë. Shkurtimi i këtyre përgjegjësive liron kohë dhe energji për familjen tuaj, veten tuaj ose thjesht për t'u çlodhur."
Bëni një pushim nga mediat sociale
Pushimi pas një dite të ngarkuar është i nevojshëm, por nëse koha para ekranit po ju bën të ndiheni fajtorë, mund të jetë koha për një ndryshim. "Zvogëlimi i kohës në mediat sociale ose shikimi i televizorit mund t'ju ndihmojë të ndiheni më të pranishëm dhe të kënaqur. Mund ta përdorni kohën tuaj të lirë për t'u çlodhur ose për të bërë aktivitete me fëmijët tuaj", vëren terapistja.
Ju vendosni objektiva të përditshme
Dr. Shaw këshillon prindërit të vendosin dy deri në tre qëllime realiste dhe të arritshme çdo ditë. "Kur i arrini ato, një ndjenjë kontrolli dhe arritjeje vjen natyrshëm, dhe çdo gjë shtesë që bëni ndihet si një bonus, jo si një barrë e rëndë. Kjo qasje e largon presionin dhe ju ndihmon ta përfundoni ditën me një ndjenjë arritjeje", shpjegoi ajo.
Ti i jep përparësi familjes
"Është e rëndësishme t'i përshtasni veprimet tuaja me atë që vlerësoni. Nëse vini re se rutina juaj e përditshme po ju largon nga vlerat që doni t'ua transmetoni fëmijëve tuaj, është koha për të bërë një ndryshim", thotë Dr. Shaw. Ndonjëherë, mund t'ju duhet të hiqni dorë nga aktivitete të caktuara për ta bërë kohën me familjen dhe të qenit bashkë një përparësi.
Ndiqni intuitën tuaj
"Ndjenja se 'duhet' të bësh diçka shpesh vjen nga pritjet e jashtme, në vend të një nevoje reale. Nëse detyrime të caktuara të ngarkojnë vazhdimisht dhe të shkaktojnë faj, pyete veten nëse ato kanë vërtet kuptim për ty dhe familjen tënde. Duke refuzuar atë që nuk të përshtatet, e çliron veten nga presioni i panevojshëm", thotë terapisti.
Je i butë me veten
Së fundmi, është e rëndësishme të mbani mend se askush nuk mund të bëjë gjithçka. Dr. Shaw thekson se vetëm shqetësimi për të qenë një prind i mirë tregon sa shumë ju intereson. "Kur gjërat nuk shkojnë sipas planit, është e rëndësishme të pranoni kufizimet tuaja, të pranoni përpjekjet tuaja dhe t'i lejoni vetes të bëni më pak dhe prapë të jeni mjaftueshëm të mirë", përfundoi ajo.