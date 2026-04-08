Nejnski: Qeveria e Maqedonisë së Veriut po bën përpjekje për të anashkaluar propozimin francez, por po humbasin kohën e qytetarëve të tyre
“Qeveria aktuale në Republikën e Maqedonisë së Veriut po bën të gjitha përpjekjet për të anashkaluar konsensusin evropian, për të filluar rinegociimet”, tha këtë mëngjes Ministrja në detyrë e Punëve të Jashtme e Bullgarisë, Nadezhda Nejnski.
Ajo thotë se të gjitha përpjekjet synojnë qytetarët e tyre, koha e të cilëve po humbet vërtet me lojëra të tilla politike, në vend që të respektojnë atë që është rënë dakord tashmë.
“Ata pretendojnë se Bullgaria po i përshkallëzon vazhdimisht kërkesat e saj. Nuk ka gjë të tillë. Dhe të gjithë vëzhguesit me qëllime të mira e dinë këtë. Bullgaria thjesht dëshiron të mbrojë njerëzit që kanë identitet bullgar, dëshiron të jetë e sigurt se ka një fqinj me të cilin mund të ketë marrëdhënie normale politike, ekonomike dhe kulturore.
Ne bëmë atë që duhej të bënim në këtë moment”, tha Nejnski për "BNT", duke shtuar se qëndrimi konstruktiv i Bullgarisë diktohet nga fakti se kjo tani është një çështje evropiane, jo një çështje dypalëshe.
Ajo theksoi se fakti është se kjo nuk është një çështje dypalëshe midis Bullgarisë dhe Maqedonisë.
“Kjo është tashmë një çështje midis Republikës së Maqedonisë së Veriut, e cila dëshiron të fillojë anëtarësimin në Bashkimin Evropian, dhe vetë Bashkimit Evropian. Është normale që një vend kandidat t’i përmbahet këtij konsensusi evropian, i cili përfshin ndalimin e gjuhës së urrejtjes dhe përfshirjen e pakicës bullgare, së bashku me pakicat e tjera, në Kushtetutën e Maqedonisë”, tha ministrja në detyrë./Telegrafi/