Në mes të ditës në Massachusetts shtiu me pushkë mbi kalimtarët e rastit, një polic dhe një civil plagosin sulmuesin – gjithçka u filmua
Një person i armatosur që hapi zjarr me atë që autoritetet e quajtën një pushkë sulmi në Memorial Drive në Cambridge, Massachusetts të hënën pasdite, u qëllua nga një polic i policisë dhe një civil.
Dy burra në makina të ndryshme u qëlluan dhe kanë lëndime kërcënuese për jetën, transmeton Telegrafi.
I dyshuari, 46-vjeçari Tyler Brown, është në paraburgim dhe po trajtohet për plagë me armë zjarri në një spital të Bostonit.
Ndodhi rreth orës 13:30 midis River Street dhe Pleasant Street Extension.
Videot nga dëshmitarët tregojnë personin e armatosur duke ecur në mes të rrugës duke qëlluar dhe duke tundur një pushkë.
Sipas burimeve të I-Team, një foto e Brown u përfshi në një buletin sigurie për oficerët që u publikua të hënën në mëngjes.
Rreth orës 12:30, oficerët e policisë u përpoqën të bënin një kontroll mirëqenieje në shtëpinë e tij në Dorchester, pasi oficeri i tij i lirimit me kusht i raportoi policisë se ai bëri një deklaratë vetëvrasëse.
Menjëherë pas orës 13:00, policia e Cambridge mori një telefonatë 911 nga policia e Bostonit në lidhje me Brown, i cili besohej se ishte në zonë dhe në posedim të një pushke.
Prokurorja e Distriktit Middlesex, Marian Ryan, tha se kur oficerët iu përgjigjën zonës, "ishte tashmë një situatë me të shtëna aktive".
Brown po ecte në mes të Memorial Drive, duke qëlluar me pushkë në "një mënyrë të çrregullt ndaj automjeteve të ndryshme përgjatë rrugës", tha Ryan.
Ryan tha se u shkrepën 50-60 fishekë dhe dhjetëra automjete u goditën nga armë zjarri. Dy burra në automjete të ndara u qëlluan dhe aktualisht po trajtohen për lëndime kërcënuese për jetën në spitalet e Bostonit.
Ndërsa njerëzit po shpërndaheshin nga makinat e tyre, Ryan tha se një polic dhe një civil, një ish-marins i cili ka leje për të mbajtur armë zjarri, shkuan drejt të dyshuarit me armët e tyre.
"Si ushtari ashtu edhe civili qëlluan me armët e tyre, dhe i dyshuari u godit disa herë në ekstremitete", tha Ryan.
Ushtarët i dhanë ndihmën e parë Brown dhe dy viktimave që u goditën para se të dërgoheshin në spital. Ryan tha se edhe makina e policëve u godit nga të shtënat me armë zjarri. /Telegrafi/