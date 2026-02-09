Në Kinë robotët po trajnohen në Kung-Fu, pamjet bëhen virale
Një skenë e habitshme dhe e pazakontë është shfaqur në Tempullin e famshëm Shaolin në Provincën Henan të Kinës qendrore.
Një "klasë" e re ka mbërritur në tempull, ku robotët humanoidë tani po praktikojnë Kung Fu-në legjendare Shaolin së bashku me murgjit.
Kjo përzierje e rrallë e traditës së lashtë dhe teknologjisë moderne ka tërhequr shpejt vëmendjen e njerëzve në mbarë botën.
Videot e robotëve që praktikojnë me murgjit po bëhen me shpejtësi virale në rrjete sociale.
Shaolin Temple has started practicing kung fu with robots.
pic.twitter.com/iqwXviQgv5
— Science girl (@sciencegirl) February 5, 2026
Reagimet e njerëzve ndaj këtyre videove janë të ndryshme, nga lëvdatat te frika.
Shumë janë të habitur nga sa larg ka përparuar robotika, ndërsa të tjerë po pyesin veten se çfarë ndikimi do të ketë në të ardhmen.
Në pamjet që janë bërë virale, robotët mund të shihen duke lëvizur në sinkron me murgjit Shaolin.
Këta robotë imitojnë postura të arteve marciale, kryejnë ushtrime dhe rutina të përcaktuara të Kung Fu-së brenda kompleksit të tempullit.
Makineritë e replikojnë me përpikëri çdo lëvizje, ashtu siç një student njerëzor mëson nga mjeshtri i tyre. /Telegrafi/