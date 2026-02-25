“Ne ishim shumë të ngjashëm” - Messi tregon si u zhvillua miqësia e ngushtë me Kun Agueron
Lionel Messi ka rrëfyer se si miqësia e tij me Sergio Agueron u forcuar gjatë kohës që luanin për Argjentinën.
Në një intervistë të fundit, tregoi se ishte Saviola shok i dhomës fillimisht, pastaj Aguero.
“Në Kombëtaren e Argjentinës fillova të ndaj dhomën me Saviola. Ne ishim shumë të ngjashëm dhe ishte e lehtë të bashkoheshim… Më vonë, fillova të ndaj dhomën me Kun Aguero".
“E njihja mirë Kunin. Ishte shumë i lehtë për t’u marrë vesh çdo ditë, dhe e kalova gjithë karrierën time me Kombëtaren e Argjentinës bashkë me të".
“Kur ai duhej të tërhiqej, u krijua një boshllëk që askush tjetër nuk e mbushi. U ndjeva i vetëm”, deklaroi Messi.
Messi dhe Aguero luajtën bashkë për Argjentinën për shumë vite, por Aguero duhej të tërhiqej në vitin 2021 për shkak të problemeve me zemrën.
Megjithatë, Sergio ishte dëshmitar kur Leo ndihmoi Argjentinën të fitojë Kupën e Botës 2022 dhe mori pjesë në festimet e paharrueshme pas triumfit. /Telegrafi/