“Ne e dimë pse jemi këtu”, Deschamps merr përgjigje nga gjyqtari që e kritikoi pas eliminimit nga Kupa e Botës
Ivan Barton, gjyqtari nga El Salvadori që drejtoi gjysmëfinalen e Kupës së Botës midis Francës dhe Spanjës, i është përgjigjur trajnerit Didier Deschamps. Trajneri i atëhershëm francez vuri në dyshim publikisht cilësinë dhe gatishmërinë e Barton për një ndeshje kaq të rëndësishme pas humbjes 2-0.
Spanja mundi Francën 2-0 në gjysmëfinale në Dallas. Mikel Oyarzabal shënoi nga një penallti në minutën e 22-të, dhe Pedro Porro shënoi golin e fundit në minutën e 58-të. Fitorja e dërgoi Spanjën në finale, ndërsa Franca përfundoi në ndeshjen eliminatore për vendin e tretë.
Deschamps pranoi pas ndeshjes se skuadra e tij nuk ishte në nivelin e kërkuar teknik dhe fizik, por më pas e ktheu vëmendjen te gjyqtarët. Ai vlerësoi anëtarët e tjerë të stafit të gjyqtarëve, pastaj pyeti: "A mendoni se gjyqtari ishte në nivelin e kërkuar?".
Deschamps e pranon se ishin inferiorë ndaj Spanjës, por ka akuza edhe për gjyqtarin: A ishte ai i aftë për një gjysmëfinale?
Trajneri francez ishte veçanërisht i pakënaqur me penalltinë e akorduar pas faullit të Lucas Digne ndaj Lamine Yamal. Kur gazetarët e pyetën të përmendte vendime të tjera me të cilat nuk ishte dakord, ai nuk donte t'i specifikonte ato.
Barton foli për komentet e Deschamps mbi Jorge Ramos dhe Bandën. Ai tha se kritikat nuk e shqetësonin sepse ai dhe ekipi i tij i gjyqtarëve e dinë shumë mirë se çfarë u është dashur të kalojnë për të arritur në fazën më të madhe të futbollit.
"Ne e dimë për çfarë luftuam, si e merituam dhe pse jemi këtu. Asnjë koment nuk do të na bëjë të dyshojmë për këtë", ka thënë gjyqtari 35-vjeçar.
Barton theksoi se për të do të thotë shumë të përfaqësojë El Salvadorin, një vend pa një traditë të madhe futbolli, në Kupën e Botës. Ai beson se performancat e tij kanë treguar se origjina nuk duhet të përcaktojë mënyrën se si vlerësohen lojtarët, trajnerët dhe gjyqtarët.
Ai shtoi se suksesi i tij mund të ndihmojë gjyqtarë të tjerë nga Amerika Qendrore, të cilët mund të mendojnë se për shkak të vendit nga vijnë, nuk kanë një shans realist për të shkuar në ndeshjet më të mëdha. Barton beson se shembulli i tij ka treguar se barriera të tilla mund të thyhen.
Pierluigi Collina, kreu i departamentit të arbitrimit të FIFA-s, gjithashtu mbajti anën e tij. Pas kritikave të Deschamps, ai mbrojti cilësinë e Barton dhe tha se gjyqtarët e përzgjedhur për Kupën e Botës ishin të nivelit më të lartë në botë. Barton tha se njohja e Collinës ishte një nga kënaqësitë më të mëdha që mori nga turneu.
Ai gjithashtu ka gjykuar në Kupën e Botës në Katar
Barton ka qenë gjyqtar ndërkombëtar i FIFA-s që nga viti 2018 dhe gjithashtu u paraqit në Kupën e Botës 2022 në Katar. Ai kishte drejtuar edhe tre ndeshje të tjera në turneun e vitit 2026 para gjysmëfinales midis Francës dhe Spanjës, duke e bërë ndeshjen e Dallasit paraqitjen e tij të katërt në turne dhe emërimin më të madh të karrierës së tij deri më tani.
Deschamps i dha fund mandatit të tij afatgjatë si trajner i Francës pas Kupës së Botës. Barton u kthye nga SHBA-ja me një arritje historike për arbitrin salvadorian, por edhe me polemika pas ndeshjes më të rëndësishme që ai ka arbitruar ndonjëherë. /Telegrafi/