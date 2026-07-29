Revolucion te VAR-i në Evropë! FIFA miraton sistemin e ri, ja çfarë do të ndryshojë
Një formë e re e sistemit VAR do të vijë në futbollin evropian pasi ka marrë miratimin nga FIFA.
Teknologjia është përhapur gjerësisht në futbollin botëror, por vazhdon të ndajë opinionin dhe të shkaktojë debate të shumta për mënyrën se si zbatohet.
VAR është i pranishëm në shumë prej ligave më të mëdha evropiane, por tani është bërë e ditur se Federata e Futbollit e Uellsit do të implementojë një sistem ndryshe në Novira Cymru Premier, ligën më të lartë të futbollit në Uells.
Nga sezoni 2026/27 do të përdoret "VAR Light", i përshkruar si një "version i thjeshtuar i VAR-it të plotë që përdoret në liga dhe gara të tjera në mbarë botën".
VAR Light is coming to the #NoviraCymruPremier 🟡
Find out how it will be used, how it differs from regular VAR and which decisions it can and cannot check 👉 https://t.co/pAb1Bi2q65 pic.twitter.com/kOHh3x1tda
— Novira Cymru Leagues 🏴 (@CymruLeagues) July 28, 2026
Parimi do të mbetet i njëjtë, duke korrigjuar gabimet e qarta dhe evidente, si edhe incidentet që gjyqtari kryesor nuk i ka parë në momentin e ndodhjes.
Ashtu si me VAR-in aktual, gjyqtarët e VAR-it do të jenë të pranishëm në stadium, në një dhomë kontrolli, për çdo ndeshje.
Megjithatë, ndryshimi kryesor është se VAR Light do të mbështetet vetëm në katër kamera, dy të vendosura në vijën e mesfushës dhe nga një në secilën vijë të zonës së penalltisë.
VAR Light mund të përdoret vetëm për pesë elemente kryesore të lojës: golat dhe golat e anuluar, incidentet në zonën e penalltisë, kartonët e kuq direkt, kartonët e dytë të verdhë të dhënë gabimisht dhe rastet e identitetit të gabuar të lojtarit të ndëshkuar.
Sistemi nuk do të ndërhyjë për kartonët e verdhë, përveç rasteve kur ekziston mundësia që vendimi të ndryshohet në karton të kuq. Gjithashtu, nuk do të përdoren vijat grafike për rastet e ngushta të pozitës jashtë loje; ndërhyrja do të bëhet vetëm kur pozita jashtë loje është e qartë.
E njëjta gjë vlen edhe për teknologjinë e vijës së portës, pasi sistemi nuk do të ndërhyjë në rastet shumë të diskutueshme. Për më tepër, incidentet që nuk mund të shihen qartë nga këndet e disponueshme të kamerave nuk do t'i nënshtrohen rishikimit.
"Është e rëndësishme të theksohet se VAR Light nuk është krijuar për të rigjykuar ndeshjen. Gjyqtari i VAR-it mund të bëjë vetëm rekomandime, ndërsa gjyqtari kryesor në fushë merr gjithmonë vendimin përfundimtar pasi ta ketë rishikuar incidentin në monitorin pranë fushës”, thuhej në njoftim./Telegrafi/