Ndryshime të mëdha te PSG-ja, Luis Enrique i kërkon klubit transferimin e yllit spanjoll
Planifikimi sportiv i Paris Saint-Germain ka marrë një kthesë të madhe pas një kërkese specifike nga trajneri Luis Enrique për përfshirjen e Nico Williams në projekt.
Tekniku spanjoll synon të sigurojë repartin ofensiv përballë largimeve të mundshme të lojtarëve kyç si Ousmane Dembele apo Bradley Barcola drejt kampionatit anglez.
Kjo strategji synon ta mbajë skuadrën parisiene në majën e futbollit europian, duke përfituar nga fleksibiliteti dhe loja e drejtpërdrejtë që ofron anësori i Athletic Bilbaos.
Drejtuesit francezë tashmë janë të informuar mbi kushtet e nevojshme për realizimin e këtij operacioni, i cili mund të trondisë afatin kalimtar veror.
Luis Enrique ka besim të plotë në aftësitë e sulmuesit spanjoll, të cilin e konsideron profilin ideal për të gjallëruar lojën në krahë.
Shpejtësia marramendëse dhe driblimet e mprehta përshtaten në mënyrë perfekte me filozofinë taktike të trajnerit spanjoll.
Pavarësisht se këtë sezon është përballur me probleme fizike, statistikat e tij, katër gola dhe gjashtë asistime, dëshmojnë vlerën e tij të padiskutueshme.
PSG ka marrë sinjale pozitive lidhur me gatishmërinë e lojtarit për të shqyrtuar oferta zyrtare që do t’i mundësonin hapin drejt elitës europiane.
Megjithatë, klubi francez duhet të balancojë financat për të realizuar një transferim me shifër treshifrore, veçanërisht nëse synon të rindërtojë formacionin titullar në sulm.
Nico Williams ka zhvilluar 26 ndeshje këtë sezon, duke treguar se edhe me shqetësime fizike mbetet një burim konstant rreziku dhe kreativiteti.
Luis Enrique po shtyn për një mbyllje të shpejtë të marrëveshjes, në mënyrë që të shmangë ndërhyrjen e klubeve angleze, të cilat mund ta bindin më shpejtë yllin spanjoll./Telegrafi/