Ndihmësit e qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar japin dorëheqjen, ndërsa 60 deputetë laburistë i kërkojnë Starmer të largohet
Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Keir Starmer, është vënë nën presion të ri, pasi katër ndihmës ministrorë dhanë dorëheqjen dhe më shumë se 60 deputetë laburistë kërkuan publikisht dorëheqjen e Starmer, pasi apeli i tij për një shans tjetër duket se nuk u pranua.
Në një fjalim drejtuar besnikëve të partisë në Londër, Starmer u bëri një thirrje të zjarrtë si partisë së tij ashtu edhe votuesve që të qëndronin me të dhe të shmangnin një garë për lidership, të cilën ai tha se do të sillte vetëm kaos, duke premtuar të ishte më i guximshëm.
Por fjalimi i tij, në të cilin ai pothuajse pranoi se kishte qenë shumë i ndrojtur në trajtimin e problemeve të shumta që e mundonin Mbretërinë e Bashkuar që kur fitoi një shumicë të madhe në vitin 2024, bëri pak për të lehtësuar zemërimin për një nga humbjet më të këqija për laburistët në zgjedhjet lokale të javës së kaluar, transmeton Telegrafi.
Katër ndihmës ministrorë thanë se po jepnin dorëheqjen, duke besuar se Starmer, 63 vjeç, nuk ishte njeriu që do të udhëhiqte laburistët në zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme, të planifikuara në vitin 2029, dhe duke shpresuar të shkaktonin një garë për lidership që mund të zgjasë me javë, nëse jo me muaj.
"Më është e qartë se kryeministri ka humbur autoritetin jo vetëm brenda Partisë Laburiste parlamentare, por në të gjithë vendin dhe se nuk do të jetë në gjendje ta rifitojë atë", tha Tom Rutland, një ndihmës ministror i ministrit të Mjedisit, në letrën e tij të dorëheqjes.
Catherine West, një ish-ministre e re e lindur në Australi, e cila u fsheh në fundjavë për të kërcënuar se do të kërkonte një garë për lidership nëse Starmer nuk do të ofronte ndryshime rrënjësore, i tha Reuters se kishte marrë 80 përgjigje që mbështesnin kërkesën e saj që kryeministri të përcaktonte një afat kohor për largimin e tij.
Ajo bëri thirrje që zgjedhjet për lidership të zhvilloheshin në shtator.
Gazeta Times raportoi të hënën në mbrëmje se Starmerit i ishte thënë nga ministrja e Brendshme, Shabana Mahmood dhe ministra të tjerë të lartë të kabinetit të merrte në konsideratë përcaktimin e një afati kohor për largimin e tij.
The Times raportoi se Mahmood ishte një nga të paktën tre ministrat e kabinetit që sugjeroi që kryeministri duhet të marrë në konsideratë pozicionin e tij.
Dy nga aleatët më të ngushtë të Starmer, ministri i Mjedisit, Steve Reed dhe ministri i Mbrojtjes, John Healey, hynë në zyrën e kryeministrit në Downing Street vonë të hënën, sipas Sky News.
Më parë, Starmer ishte përpjekur të ndryshonte rrëfimin rreth udhëheqjes së tij, duke argumentuar se tani do të ofronte një "ndarje të plotë" me vendimmarrjen e së kaluarës që çoi në "status quo".
Starmer premtoi të qeveriste me "shpresën" dhe "urgjencën" e nevojshme për të përmirësuar standardet e jetesës dhe për të prodhuar një vend "më të fortë dhe më të drejtë", për të provuar të shtypë sfidën e paraqitur nga partia populiste Reform UK në të djathtë dhe të Gjelbrit nga e majta para zgjedhjeve të ardhshme të përgjithshme. /Telegrafi/