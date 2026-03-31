Ndeshja historike ndërmjet Kosovës dhe Turqisë që zhvillohet sonte në "Fadil Vokrri" do të ndiqet edhe nga katërshja e UÇK-së në Hagë.

Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi do të kenë mundësinë t'i përjetojnë emocionet e forta të 90 minuteshit historik nga ballafaqimi i Dardanëve me rivalin e finales së play-off-it të botërorit 2026.

Kjo ndeshje do të përcjellët nga Qendra e Paraburgimit në Sheveningen të Hagës përmes Televizionit Publik të Kosovës.

Kjo i është konfirmuar KosovaPress-it nga Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së.

Ndeshja historike mes Kosovës dhe Turqisë zhvillohet sonte në stadiumin “Fadil Vokrri”, prej orës 20:45.

Një fitore eventuale e Kosovës sot, vlen një vend në Kampionatin Botëror të futbollit 2026.

