Ndeshja Francë–Irak ndërpritet për shkak të stuhisë, mësohet kur pritet të vazhdojë
Ndeshja e Kupës së Botës mes Francës dhe Iranit është pezulluar përkohësisht për shkak të kushteve të këqija atmosferike pranë stadiumit në Filadelfia.
Sipas njoftimeve zyrtare, arsyeja e ndërprerjes është një stuhi që është afruar në zonën e stadiumit, duke detyruar autoritetet të ndërpresin menjëherë lojën për arsye sigurie.
Tifozëve në tribuna iu është kërkuar të zhvendosen në zona të sigurta brenda stadiumit, ndërsa është bërë e ditur se “po afron një stuhi e fortë”.
Rifillimi i ndeshjes pritet të ndodhë rreth orës 00:15, nëse kushtet përmirësohen dhe nuk ka aktivitet të ri elektrik në zonë.
Megjithatë, sipas burimeve amerikane, vazhdimi i plotë i ndeshjes pritet të shtyhet dhe të rifillojë rreth orës 19:00 sipas kohës lokale, që i bie rreth orës 01:00 të mëngjesit sipas kohës sonë.
Franca ishte duke fituar pas 45 minutave lojë, me golin e Kylian Mbappe.
Ende nuk ka një konfirmim zyrtar për kohën e saktë të rinisjes, ndërsa situata mbetet nën monitorimin e organizatorëve dhe shërbimeve meteorologjike. /Telegrafi/