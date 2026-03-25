Ndërtuan shtëpi pa leje në Bjeshkët e Nivokazit, intervistohen katër persona
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka intervistuar katër persona, pasi të njëjtit kanë ndërtuar shtëpi pa leje në Bjeshkët e Nivokazit.
Shtëpitë janë ndërtuar në vitin 2018, 2019, 2021 dhe 2022.
Bjeshka e Nivokazit / 2019 – NN. Më 24.03.2026 është intervistuar i dyshuari m/k, pasi që vite më parë ka ndërtuar shtëpi pa leje në parkun nacional. Me vendim të prokurorit rasti shkon në procedurë të rregullt.
Bjeshka e Nivokazit / 2022 – NN. Më 24.03.2026 është intervistuar i dyshuari m/k, pasi që vite më parë ka ndërtuar shtëpi pa leje në parkun nacional. Me vendim të prokurorit rasti shkon në procedurë të rregullt.
Bjeshka e Nivokazit / 2018 – NN. Më 24.03.2026 është intervistuar i dyshuari m/k, pasi që vite më parë ka ndërtuar shtëpi pa leje në parkun nacional. Me vendim të prokurorit rasti shkon në procedurë të rregullt.
Bjeshka e Nivokazit / 2021 – NN. Më 24.03.2026 është intervistuar i dyshuari m/k, pasi që vite më parë ka ndërtuar shtëpi pa leje në parkun nacional. Me vendim të prokurorit rasti shkon në procedurë të rregullt. /Telegrafi/