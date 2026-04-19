Ndërtimi i deponive rajonale vazhdon të zvarritet
Prej vitesh zvarritet ndërtimi i deponive rajonale, të cilat duhet ta zgjidhin problemin e pikave të egra të grumbullimit të mbeturinave, jashtë standardeve në gjithë vendin. I tillë është rasti me deponinë rajonale pranë Novacit të Manastirit, ku komunat nga rajoni i Pellagonisë dhe ai Jugperëndimor duhet të çojnë mbeturinat e tyre.
Nga Ministria e Mjedisit fillimisht premtuan se ndërtimi do të nisë në gjysmën e dytë të vitit 2025, e më pas në gjysmën e dytë të vitit 2026.
“Po punojmë në përgatitjen e dokumentacionit për shpalljen e tenderit për zgjedhjen e operatorit ekonomik, i cili do të fillojë ndërtimin e deponisë rajonale fillimisht në Novaci dhe në Rusino, si dhe e treta që do të jetë në rajonin e Vardarit. Punët po ecin sipas planit dhe shpresojmë që në vitin 2026 ta shpallim dhe të zgjedhim operatorin ekonomik, dhe më në fund ky vit të jetë “kthesë e gjelbër”, duke filluar ndërtimin e këtyre qendrave rajonale në territorin tonë”, deklaroi Muhamed Hoxha – Ministër i Mjedisit.
Se kur do të fillojë ndërtimi i deponive rajonale në Novaci dhe Rusino, Hoxha thotë se gjithçka do të varet nga dokumentacioni që po përgatitet dhe nga thirrja që do të shpallet. Ndërkohë, aktivistët alarmojnë se në deponinë e Bukovës, ku Ohri i çon mbeturinat, nuk ka më hapësirë për sasi të reja të mbeturinave.
“Bukova vazhdimisht tymos. Kjo nuk është asgjë e re. Deponia e Bukovës është më e vjetër se 5 dekada dhe aty grumbullohen mbeturina në mënyrë të pakontrolluar. Është deponi e tejmbushur, me rrezik të lartë dhe me vite bëhen thirrje që të mbyllet. Është lokacion i përzgjedhur fatkeqësisht dhe kur them e tejmbushur, do të thotë se nuk ka më hapësirë për hedhjen e mbeturinave ndërsa duhet të përdoret edhe 2-3 vitet e ardhshme, nëse në rastin më të mirë deponia rajonale ndërtohet brenda 2-3 viteve”, tha Dragana Karashova – nisma qytetare “Lamtumirë Bukovë”.
Ndryshe, Bukova është e renditur si deponi me rrezik të lartë. Një deponi e madhe e joligjore, me përmasa sa tre fusha futbolli, ndodhet edhe në hyrje të Strugës. Fillimi i ndërtimit të deponisë rajonale për komunat e rajonit Jugperëndimor dhe atij të Pellagonisë, pranë Novacit të Manastirit, do të shtyhet deri në gjysmën e dytë të vitit 2026. Këtë për Alsat e konfirmuan edhe nga Ministria e Mjedisit. Fillimisht, kishin thënë se ndërtimi do të fillonte në gjysmën e dytë të vitit 2025. Këtë vit premtohet se do të nisë edhe ndërtimi i deponisë në Rusino./Alsat.mk.