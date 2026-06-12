Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me vranësira dhe më freskët me reshje të herëpashershme shiu, të shoqëruara lokalisht me bubullima. Do të ketë erëra, herë pas here të forta nga veriu përgjatë lumit Vardar (mbi 60 km/orë).
Temperatura minimale do të jetë në intervalin 10 deri në 17 gradë, ndërsa maksimale do të ulet ndjeshëm në krahasim me sot dhe do të jetë në intervalin 20 deri në 27 gradë.
Në Shkup, ndryshueshëm me vranësira dhe më freskët, në mëngjes me reshje të herëpashershme shiu.
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