Ndërron jetë në moshën 18-vjeçare aktorja Kaylee Hottle - kolegët i japin lamtumirën
Aktorja amerikane, Kaylee Hottle, e njohur për rolet e saj në filmat "Godzilla vs. Kong" dhe "Godzilla x Kong: The New Empire", ka ndërruar jetë në moshën 18-vjeçare pas një aksidenti automobilistik në Frederick, Maryland.
Lajmin e konfirmoi babai i saj, Joshua Hottle, përmes një transmetimi në Facebook.
Familja e Kaylee është e komunitetit të të shurdhërve, ndërsa nëna e saj, Ketsi, e përshëndeti të bijën me një mesazh prekës, duke shkruar: "Të isha nëna jote ishte një privilegj, Kaylee Hottle".
Foto: Instagram
Pas lajmit të hidhur reaguan shumë nga kolegët e saj.
Aktorja Millie Bobby Brown, me të cilën Kaylee luajti në serinë e filmave "Godzilla", publikoi një fotografi të saj dhe shkroi: "Kjo më preku shumë. Do të na mungosh shumë, Kaylee".
Edhe aktorja e parë e shurdhër fituese e çmimit Oscar, Marlee Matlin, shprehu dhimbjen, duke thënë se talenti dhe bukuria e Kaylee do të mbeten një kujtim i përhershëm.
Sipas autoriteteve, Kaylee ishte pasagjere në një automjet që u përfshi në një përplasje gjatë orëve të para të mëngjesit.
I am absolutely gutted about the passing of sweet Kaylee Hottle. May her beauty and talent be a memory for eternity. pic.twitter.com/B8MNfzExks
— Marlee Matlin (@MarleeMatlin) July 21, 2026
Shoferi 19-vjeçar u dërgua në spital me lëndime që nuk rrezikonin jetën.
Hetimet për shkaqet e aksidentit vazhdojnë, derisa dyshohet se shpejtësia mund të ketë qenë një faktor.
Kaylee
Përveç aktrimit, ajo ishte një zë i rëndësishëm për përfaqësimin e personave të shurdhër në industrinë e filmit dhe shpesh fliste për rëndësinë e përfshirjes dhe barazisë. /Telegrafi/