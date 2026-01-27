Ndërron jetë Driton Aliu, zyrtar i Kabinetit të kryetarit të Gjilanit
Driton Aliu, zyrtar i Kabinetit të kryetarit të Komunës së Gjilanit, Alban Hyseni, ka ndërruar jetë.
Lajmin e ka bërë të ditur vetë kryetari i Gjilanit, Alban Hyseni, përmes një njoftimi, duke e quajtur të ndjerin mik të zemrës dhe bashkëpunëtor të afërt.
“Sot humba një mik të vërtetë dhe një bashkëpunëtor të përkushtuar. Dritoni nuk ishte vetëm pjesëtar i kabinetit tim, ai ishte mik i zemrës, njeri me zemër të madhe, gjithmonë pranë atyre që e donin. Ikja e tij e parakohshme lë një boshllëk të madh për të gjithë ne që e njohëm. Kujtimet dhe momentet që kaluam së bashku do të mbeten të paharrueshme përgjithmonë,” ka shkruar Hyseni.
Ai ka shprehur ngushëllimet më të sinqerta për familjen, miqtë dhe të afërmit e Driton Aliut, duke shtuar se shpirti i tij u prehtë në paqe.