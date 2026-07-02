NASA premton top futbolli në Hënë nëse SHBA-ja fiton Kupën e Botës
Kombëtarja e SHBA-së ka marrë një motivim të pazakontë për vazhdimin e rrugëtimit në Kupën e Botës 2026. Nëse amerikanët arrijnë ta fitojnë trofeun, NASA ka premtuar se do të dërgojë një top futbolli në Hënë.
Premtimi është bërë nga kreu i agjencisë hapësinore amerikane, Jared Isaacman, gjatë një përditësimi të NASA-s për programin Artemis dhe planet për krijimin e një pranie të qëndrueshme njerëzore pranë polit jugor të Hënës.
“Pak motivim për ekipin e SHBA-së. Do ta kalojmë Alan Shepardin, i cili luajti golf në sipërfaqen hënore, dhe do të dërgojmë një top futbolli në Hënë”, ka deklaruar Isaacman.
Nga golfi i Alan Shepard te futbolli në Hënë
Isaacman iu referua një prej momenteve më të veçanta në historinë e eksplorimit hapësinor. Astronauti amerikan Alan Shepard, komandant i misionit Apollo 14, kishte marrë fshehurazi dy topa golfi dhe një shkop të improvizuar në Hënë.
Më 6 shkurt 1971, Shepard goditi topat e golfit në sipërfaqen hënore, duke u bërë njeriu i parë që luajti një sport në një botë tjetër.
Ndryshe nga veprimi i Shepard, topi i futbollit që NASA synon ta dërgojë në Hënë do të ishte pjesë e një aktiviteti të miratuar zyrtarisht nga agjencia. Projekti ka marrë mbështetje edhe nga Carlos García-Galán, menaxher i programit të NASA-s për Bazën në Hënë.
“Nuk e di ende se në cilën anije kozmike do të përfundojë topi, por do t’jua lë juve këtë përgjegjësi”, u shpreh Isaacman, duke iu drejtuar García-Galánit.
Ky i fundit e pranoi me humor sfidën, duke thënë se do të ishte shumë emocionuese që një projekt i tillë të realizohej nëse Kombëtarja amerikane arrin të shpallet kampione bote.
SHBA-ja ka ende rrugë të gjatë drejt trofeut
Pavarësisht entuziazmit dhe mbështetjes së madhe si vend pritës, SHBA-ja ka ende një rrugë shumë të vështirë përpara në Kupën e Botës që po zhvillohet në SHBA, Kanada dhe Meksikë.
Historikisht, Kombëtarja e meshkujve e SHBA-së nuk ka pasur shumë sukses në fazat eliminatore të turneut. Para këtij edicioni, amerikanët kishin fituar vetëm dy ndeshje me eliminim direkt në historinë e Kupës së Botës, ndërsa një prej tyre datonte që nga viti 1930.
Megjithatë, skuadra aktuale ka treguar paraqitje bindëse. Amerikanët e fituan grupin e tyre, duke mposhtur Paraguain dhe Australinë, ndërsa humbja ndaj Turqisë nuk ndikoi në pozicionin e parë.
Në ndeshjen e parë të fazës eliminatore, SHBA-ja triumfoi 2-0 ndaj Bosnjë-Hercegovinës. Tani, amerikanët do të përballen me Belgjikën në raundin e 16-të, në një duel që pritet të jetë një nga provat më të mëdha për ekipin vendas.
Nëse arrijnë të kalojnë Belgjikën, SHBA-ja do të ketë ende disa pengesa të forta përpara se të mund të mendojë seriozisht për trofeun dhe për topin e futbollit në Hënë.
Një top i Kupës së Botës ka qenë edhe më parë në hapësirë
Kjo nuk do të ishte hera e parë që një top zyrtar i Kupës së Botës largohet nga Toka. NASA kishte dërguar më herët një top të turneut në Stacionin Ndërkombëtar Hapësinor, ku astronautët u filmuan duke luajtur me të në modulin japonez Kibo.
Në një postim të publikuar në rrjetin social X më 20 qershor, NASA kishte theksuar se synon të frymëzojë brezat e rinj, duke treguar lidhjen mes eksplorimit hapësinor, inovacionit, sportit dhe jetës së përditshme.
Nëse SHBA-ja arrin të realizojë ëndrrën e madhe dhe të fitojë Kupën e Botës 2026, futbolli mund të shënojë një tjetër moment historik: një top i turneut më të madh të futbollit në botë mund të përfundojë në sipërfaqen e Hënës. /Telegrafi/