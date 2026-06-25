Nafta më lirë sot, publikohen çmimet e reja të derivateve
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit në Kosovë ka publikuar çmimet maksimale të lejuara për derivatet e naftës, të cilat do të vlejnë për datën 25 qershor 2026.
Sipas vendimit të ministrisë, çmimi maksimal i lejuar i naftës (dizel) është caktuar në 1.36 euro për litër, ndërsa benzina do të tregtohet me çmim maksimal prej 1.35 euro për litër.
Ndërkaq, çmimi maksimal i lejuar për gazin është 0.67 euro për litër.
Autoritetet kanë bërë të ditur se këto çmime hyjnë në fuqi nga ora 10:00, ndërsa qytetarët mund të paraqesin ankesat e tyre përmes kanaleve zyrtare të ministrisë. /Telegrafi/
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