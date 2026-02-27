Mustafi vazhdon detyrën e tij si Këshilltar Politik i Kurtit për Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc
Ragmi Mustafi ka bërë të ditur se e vazhdon detyrën e tij si Këshilltar Politik për Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc.
Kjo u bë e ditur përmes një postimi në rrjetin social në Facebook nga vet Mustafi.
Ai falenderoi Kurtin për besimin e rikonfirmuar në këtë pozitë.
“Me vendim të Kryeministrit të Republikës së Kosovës vazhdoj detyrën si Këshilltar Politik për Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc. Falënderoj Kryeministrin Albin Kurti, për besimin e rikonfirmuar dhe për përkushtimin që institucionet e Republikës së Kosovës po tregojnë në trajtimin e çështjeve që prekin shqiptarët në Luginën e Preshevës. Është nder të vazhdoj këtë përgjegjësi sepse kufijtë administrativë nuk mund të kufizojnë përgjegjësinë kombëtare. Sepse të drejtat e shqiptarëve në Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc nuk janë çështje e jashtme e Kosovës. Janë provë e karakterit të saj politik”, ka shkruar Mustafi. /Telegrafi/