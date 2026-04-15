Musso flet për incidentin me Fermin nga i cili ylli i Barcelonës mbeti i gjakosur
Portieri i Atletico Madridit, Juan Musso, ka hedhur poshtë pretendimet e Raphinha se Barcelona u “vodhën” gjatë eliminimit të tyre në çerekfinale të Ligës së Kampionëve.
Musso gjithashtu ka mbrojtur veten pas përplasjes së ashpër me mesfushorin Fermin Lopez, e cila la lojtarin e ri të gjakosur dhe stolin e Barcelonës duke kërkuar me ngulm penallti.
Në një natë të tensionuar të Ligës së Kampionëve në Madrid, momenti më i diskutuar ishte përplasja me intensitet të lartë që la Fermin Lopez të gjakosur pas kontaktit me portierin e Atleticos.
Ndërsa ekipi i Diego Simeones luftoi për kualifikim me rezultat të përgjithshëm 3-2, pavarësisht humbjes 2-1 në ndeshjen e kthimit, Musso u shtri për të bërë një pritje dhe në atë moment këmba e tij goditi fytyrën e mesfushorit 22-vjeçar.
Fermin mori trajtim mjekësor të zgjatur në fushë për të ndalur gjakderdhjen nga hunda.
Musso këmbënguli se nuk kishte asnjë qëllim të keq dhe se shqetësimi i tij i parë ishte gjendja e lojtarit.
“Se po kërkojnë penallti për rastin me Fermin, më dhemb për të, sepse u dëmtua dhe unë kurrë nuk dua që dikush të lëndohet”.
“Shkova menjëherë të shoh si ishte. Është një veprim që ndodh, në kërcimin e tij dhe në shtrirjen time të këmbës për të bllokuar topin. Si mund të mendojë dikush që kjo është penallti?”, ka thënë Musso.
"Pavarësisht debatit të madh, portieri beson se skuadra më e mirë u kualifikua në gjysmëfinale pas 180 minutave të forta dhe të lodhshme futbolli."