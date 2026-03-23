Musk po lanson qendra të dhënash në hapësirë — a është ky një revolucion?
Elon Musk zbuloi një koncept satelitësh me rreth 100 kW fuqi dhe me peshë deri në një ton.
Starship mund të lansojë dhjetëra prej tyre në orbitë në një fluturim të vetëm, transmeton Telegrafi.
Çdo njësi do të gjeneronte afërsisht aq energji sa ISS — dhe disa herë më shumë se satelitët aktualë Starlink.
Në të njëjtën kohë, SpaceX planifikon të ndërtojë fabrikën e vet të prodhimit të çipave me një cikël të plotë prodhimi — nga litografia deri te paketimi. Shkalla është deri në teravatë fuqi llogaritëse në vit.
Në thelb, kjo tregon qendra të dhënash orbitale të mundësuara nga energjia diellore.
Hapi tjetër në teknologji — apo projekti më ambicioz ndonjëherë?
