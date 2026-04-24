Murati nënshkruan udhëzimin, arkat fiskale bëhen digjitale
Ministri i Financave, Hekuran Murati, ka bërë të ditur se sot ka nënshkruar Udhëzimin Administrativ për Arkat Fiskale, i cili hap rrugë që arkat fiskale të kalojnë në format digjital.
Murati ka thënë se ky udhëzim mundëson që arkat fiskale të bëhen digjitale, duke i bërë ato me kosto më të lirë dhe më miqësore për bizneset.
“Sot kam nënshkruar Udhëzimin Administrativ për Arkat Fiskale, i cili mundëson që arkat fiskale të bëhen digjitale, me kosto më të lirë e më miqësore për bizneset”, ka shkruar Murati.
Top Lajme
Jobs
Real Estate