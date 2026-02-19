Mucunski: Maqedoni është pika qendrore e Korridorit 8, mbetemi të përkushtuar ndaj zbatimit të tij
Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, Timço Mucunski, tha se Maqedonia mbetet e përkushtuar ndaj zbatimit të projektit të Korridorit 8, duke theksuar se ai nuk është vetëm një vijë në hartë, por një lidhje strategjike midis Detit Adriatik dhe Detit të Zi.
“Në botën e sotme, lidhshmëria nuk është një slogan, është një formë fuqie”, shkroi Mucunski në Facebook, pas takimit ministror “Korridori 8 në Momentin Strategjik të Evropës: Lidhshmëria, Rezistenca përmes Lëvizshmërisë Ushtarake dhe Prosperiteti i Përbashkët përmes Integrimit” në Tiranë.
Në takim, ai theksoi rëndësinë ekonomike dhe politike të projektit, duke vënë në dukje se suksesi i tij kërkon pjesëmarrjen e plotë të të gjithë aktorëve kryesorë.
Ai shtoi se roli i Italisë si një faktor i rëndësishëm në Detin Adriatik dhe i Rumanisë si një vend kyç në Detin e Zi, por edhe në ekonominë rajonale, është i nevojshëm që Korridori 8 të rritet në një lidhje të vërtetë evropiane.
"Theksova se vendi ynë, si pika qendrore e Korridorit, mbetet plotësisht i përkushtuar ndaj zbatimit të tij. Ne ramë dakord që në periudhën e ardhshme, fokusi duhet të jetë në projekte financiarisht të qëndrueshme, zbatim të koordinuar ndërkufitar dhe ruajtje të të njëjtit intensitet zbatimi përgjatë gjithë rrugës së Korridorit 8", deklaroi Mucunski./Telegrafi/