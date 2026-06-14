MrBeast arrin shifrën historike prej 500 milionë abonentësh në YouTube
YouTuber-i më i famshëm në botë, MrBeast, është bërë krijuesi i parë i përmbajtjes në histori që tejkalon 500 milionë abonentë në kanalin e tij në YouTube.
Lajmi u njoftua nga CEO i YouTube, Neal Mohan, i cili përdori rrjetet sociale për të përgëzuar MrBeast për këtë arritje rekord, duke vënë në dukje se është një moment historik për industrinë digjitale dhe krijuesit e përmbajtjes në të gjithë botën.
"Kjo arritje tregon se çfarë është e mundur kur një krijues ka lirinë për të ndjekur kreativitetin e tij dhe për të mbetur autentik.
Congratulations @MrBeast on making history as the first creator to reach 500 million subscribers on @YouTube! 🎉
This achievement is a testament to what’s possible when a creator has the freedom to follow their creativity and be their authentic selves. Jimmy, you are an… pic.twitter.com/8fK63NafCE
— Neal Mohan (@nealmohan) June 13, 2026
Jimmy është një novator i jashtëzakonshëm dhe ne jemi krenarë që jemi pjesë e udhëtimit të tij", tha Mohan.
MrBeast, emri i vërtetë i të cilit është Jimmy Donaldson, ka dominuar skenën e YouTube vitet e fundit falë sfidave spektakolare, projekteve humanitare dhe videove intensive në prodhim që tërheqin rregullisht dhjetëra milionë shikime.
Arritja prej 500 milionë abonentësh shënon një rekord të ri për platformën dhe përforcon më tej statusin e MrBeast si krijuesi i përmbajtjes më me ndikim në botë.
Arritja e tij konsiderohet si një nga më të mëdhatë në historinë e mediave digjitale dhe rrjeteve sociale. /Telegrafi/