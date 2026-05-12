MPJ e Maqedonisë i dërgon një demarsh me gojë ambasadorit bullgar Radukov për përdorimin e termit "maqedonas të veriut"
Ambasadorit bullgar në RMV, Zhelazko Radukov iu paraqit sot me një demarsh me gojë në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme për përdorimin e termit "maqedonas i veriut", konfirmojnë nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme të Maqedonisë së Veriut.
Në takim, shtojnë ata, iu drejtua një demarsh me gojë në lidhje me adresimin e papërshtatshëm nga Ministrja e Punëve të Jashtme e Republikës së Bullgarisë, Vesisllava Petrova Çamova, e cila në deklaratën e saj dje gjatë Këshillit të Ministrave të Jashtëm të Bashkimit Evropian përdori një mbiemër të papërshtatshëm dhe të pasaktë të nxjerrë nga emri i vendit tonë, duke përdorur shprehjen "partnerë të maqedonasve të veriut".
Ministri Timço Mucunski dje mohoi se kishte pasur një takim dypalësh me Ministren e sapoemëruar të Punëve të Jashtme të Bullgarisë, Vesisllava Petrova Çamova, duke sqaruar se ishte një shkëmbim i shkurtër fjalësh në margjinat e një eventi.
Ai gjithashtu reagoi ndaj përdorimit të termit "maqedonas të veriut" në deklaratën e ministres bullgare, duke e përshkruar atë si të pasaktë dhe të papërshtatshme./Telegrafi/