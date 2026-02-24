Mourinho zgjedh të mos flasë me mediat për ndeshjen e kthimit ndaj Real Madridit
Jose Mourinho do ta shikojë ndeshjen nga tribunat dhe jo nga stoli i Benficas, kur skuadra e tij të përballet me Real Madridin në ndeshjen e kthimit të ‘play-off’-it të Ligës së Kampionëve të mërkurën në Santiago Bernabeu.
Trajneri portugez mori një karton të kuq direkt në ndeshjen e parë të javës së kaluar për shkak të protestave të furishme në vijën anësore, duke pretenduar se gjyqtari Francois Letexier tregoi favorizim duke mbrojtur disa lojtarë të Real Madridit nga ndëshkimet me karton të verdhë.
"Më përjashtuan sepse thashë diçka shumë të qartë: gjyqtari kishte një copë letër që thoshte, 'Tchouameni, Carreras dhe Huijsen nuk mund të merrnin karton të verdhë'. Dhe ai refuzoi t'i ndëshkonte Carreras dhe Tchouamenin", shpjegoi Mourinho pas ndeshjes.
UEFA konfirmoi se kartoni i kuq mbart një pezullim prej një ndeshjeje, duke i ndaluar Mourinhos të ulet në stol, të hyjë në dhomat e zhveshjes ose të komunikojë drejtpërdrejt me ekipin gjatë ndeshjes vendimtare.
Benfica është në disavantazh 1-0 pas golit të fitores të Vinicius Junior në Lisbonë, me ndeshjen e lënë në hije nga një incident i dyshuar racizmi që përfshinte brazilianin dhe Gianluca Prestiannin e Benficas, i cili tani është i pezulluar në pritje të hetimit.
Mourinho gjithashtu hoqi dorë nga detyrat e mediave para dhe pas ndeshjes, duke i lënë asistentit Joao Tralhao të drejtonte konferencat për shtyp, ndërsa Benfica ndjek të paktën një gol për të detyruar klubin e mëparshëm të ish-trajnerit të tyre të shënojë kohë shtesë ose penallti. /Telegrafi/