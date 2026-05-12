Mourinho nuk po vjen i vetëm te Real Madridi, po e merr me vete edhe yllin e Benficës
Stoli i Real Madridit është sërish në qendër të vëmendjes së mediave. Pas dy sezoneve radhazi pa trofe dhe me një dhomë zhveshjeje të shënuar nga tensione të brendshme, klubi “i bardhë” po kërkon një lëvizje të madhe për ta kthyer projektin në binarë.
Në këtë kontekst, emri i Jose Mourinhos ka dalë si favorit kryesor për ta marrë drejtimin e skuadrës nga sezoni i ardhshëm. Rikthimi i tij do të ishte një lëvizje me ndikim të madh, si në aspektin sportiv, ashtu edhe emocional për madridistët.
Megjithatë, rikthimi i mundshëm i Mourinhos nuk do të vinte i vetëm. Trajneri portugez ka kërkuar që të afrohet edhe Antonio Silva, mbrojtësi i ri që ai aktualisht e drejton te Benfica.
Në moshën 22-vjeçare, Silva është konfirmuar si një nga talentet më premtues në futbollin europian. Aftësitë e tij në mbrojtje, pjekuria në lojë dhe shpërndarja e topit e kanë bërë një lojtar shumë të kërkuar në treg.
Mourinho ka besim të plotë në potencialin e tij dhe vlerëson se ai mund të jetë një element kyç në rinovimin e repartit defensiv të Real Madridit. Njohja e drejtpërdrejtë që ai ka me lojtarin e forcon edhe më shumë këtë ide.
Kontrata e mbrojtësit skadon pas një viti, faktor që mund ta lehtësojë largimin e tij, nëse Benfica vendos të negociojë për të shmangur rrezikun që ta humbasë falas në të ardhmen.
Sigurimi i nënshkrimit të Silvës nuk do të jetë i lehtë, por as i pamundur. Real Madridi do të duhet të hyjë në negociata me Benficën, e cila është e vetëdijshme për vlerën e lojtarit dhe nuk pritet ta lëshojë pa një kompensim të konsiderueshëm.
Situata kontraktuale e mbrojtësit luan rol vendimtar. Hyrja në vitin e fundit të kontratës mund ta bëjë çmimin e tij më të arritshëm sesa në rrethana të tjera, duke hapur një “dritare” të rëndësishme mundësie për Real Madridin./Telegrafi/