Mourinho nis “revolucionin” te Real Madridi – ylli danez është prioriteti kryesor për mesfushën
Në përjashtim të një surprize të madhe, trajneri i ardhshëm i Real Madridit pritet të jetë Jose Mourinho, ndërsa Alvaro Arbeloa pritet të largohet pas përfundimit të sezonit.
Edhe pse ardhja e portugezit mund të vonohet për shkak të zgjedhjeve në Real Madrid, Mourinho thuhet se ka nisur tashmë planifikimet për sezonin e ardhshëm në La Liga.
Sipas raportimeve, Mourinho ka rënë dakord për një kontratë dyvjeçare me “Los Blancos”, me një zgjatje automatike edhe për një vit nëse ai e fiton titullin e La Ligës.
Ai pritet të sjellë me vete edhe dy ndihmës-trajnerë nga Benfica, ndërsa ka kërkuar fuqi të plotë mbi përzgjedhjen e lojtarëve dhe një rol në politikat e transferimeve.
Objektivi numër një i Real Madridit në këtë merkato është afrimi i një mesfushori, dhe lojtari që është lidhur më së shumti me këtë pozicion ka qenë Rodri Hernandez i Manchester Cityt.
Megjithatë, Cadena COPE raporton se Mourinho ka kërkuar nënshkrimin e mesfushorit të Sporting CP, Morten Hjulmand.
Reprezentuesi danez është përmendur edhe më herët si objektiv i Atletico Madridit dhe Barcelonës, ndërsa klubi portugez thuhet se do të kërkonte rreth 50 milionë euro për ta lejuar largimin e tij.
Aktualisht, Hjulmand i ka të mbetura edhe dy vite në kontratë në Lisbonë, një situatë që zakonisht i shtyn klubet ose të konsiderojnë oferta serioze, ose t’i propozojnë lojtarit një marrëveshje të re.
Hjulmand, 26 vjeç, ndodhet në Portugali prej tre sezonesh, pasi në vitin 2023 realizoi një transferim prej 19.5 milionë eurosh nga Lecce te Sporting.
Deri tani, ai ka regjistruar 27 paraqitje me Kombëtaren e Danimarkës, që kur u shndërrua në një titullar të rregullt te Sporting./Telegrafi/