Ferland Mendy është përjashtuar nga lista prej 25 lojtarësh të Real Madridit për fazën e ligës së Ligës së Kampionëve 2026/27.

Mbrojtësi i majtë francez aktualisht është jashtë fushave për shkak të një dëmtimi muskulor. Ai gjithashtu ka mbetur pas Marc Cucurella dhe Alvaro Carreras në listën e lojtarëve të Jose Mourinhos.

Sergio Martinez , i cili është transferuar nga Racing Santander, është shtuar në listën prej 25 lojtarëve për Ligën e Kampionëve.


Mesfushori 19-vjeçar mund të debutojë edhe me Real Madridin sonte në ndeshjen e La Ligës kundër Real Betisit.

Ndryshe, Los Blancos do të përballen me Interin javën e ardhshme në ndeshjen hapëse të edicionit të ri të Ligës së Kampionëve. /Telegrafi/

Liga e KampionëveFutbollNdërkombëtareSportEkipetReal Madrid
telegrafi sport app