Mourinho e përjashton yllin e ekipit nga lista e Ligës së Kampionëve
Ferland Mendy është përjashtuar nga lista prej 25 lojtarësh të Real Madridit për fazën e ligës së Ligës së Kampionëve 2026/27.
Mbrojtësi i majtë francez aktualisht është jashtë fushave për shkak të një dëmtimi muskulor. Ai gjithashtu ka mbetur pas Marc Cucurella dhe Alvaro Carreras në listën e lojtarëve të Jose Mourinhos.
Sergio Martinez , i cili është transferuar nga Racing Santander, është shtuar në listën prej 25 lojtarëve për Ligën e Kampionëve.
❌ Mendy, fuera de la lista para la Champions: Sergio Martínez ocupa su lugarhttps://t.co/aZuJCjBVxq pic.twitter.com/nSb16ulIUL
— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 4, 2026
Mesfushori 19-vjeçar mund të debutojë edhe me Real Madridin sonte në ndeshjen e La Ligës kundër Real Betisit.
Ndryshe, Los Blancos do të përballen me Interin javën e ardhshme në ndeshjen hapëse të edicionit të ri të Ligës së Kampionëve. /Telegrafi/
Top Lajme
Kampionati Botëror 2026
Jobs
Real Estate