Moti në fundjavë, vranët, shi e borë
Instituti Hidrometeorologjik ka bërë të ditur se gjatë fundjavë në vend parashihet të mbajë mot kryesisht i vranët, me riga shiu dhe reshje bore.
IHK njofton se të shtunën do të mbajë mot i vranët dhe me intervale me diell.
Temperaturat minimale do të jenë nga 0 deri 2 gradë Celsius, ndërkaq ato maksimale nga 5 deri në 8 gradë Celsius.
Era do të fryjë nga veriperëndimi me shpejtësi 1-5m/s.
Ndërkaq, për të dielën parashihet mot kryesisht i vranët dhe me riga shiu.
Temperaturat minimale nga -1deri 1 gradë Celsius, ndërkaq ato maksimale nga 1-3 gradë Celsius.
Era do të fryjë nga drejtimi i verilindjes, shpejtësia 1-7m/s. /Telegrafi/
