Mos e ndërroni parketin! Kështu mbyllen boshllëqet mes dërrasave pa prishur dyshemenë
Parketi i vjetër nuk do të thotë domosdoshmërisht zëvendësim. Me disa zgjidhje të thjeshta mund t'i mbyllni vetë hapësirat mes dërrasave, pa shpenzuar shumë
Ka pak gjëra më të këndshme sesa të ecësh zbathur mbi një parket prej druri që të jep ndjesinë e ngrohtësisë dhe të shtëpisë. Por, me kalimin e viteve, edhe dyshemetë më cilësore mund të fillojnë të shfaqin boshllëqe mes dërrasave. Ato jo vetëm që prishin pamjen e shtëpisë, por grumbullojnë pluhur, papastërti dhe ndonjëherë edhe insekte të vogla.
Shumë njerëz mendojnë menjëherë se parketi duhet hequr, rrafshuar ose zëvendësuar, një punë që kushton shumë. Në fakt, në shumicën e rasteve, boshllëqet mund të rregullohen edhe pa ndihmën e mjeshtrit dhe pa shpenzime të mëdha.
Druri është material "i gjallë"
Druri reagon vazhdimisht ndaj lagështisë dhe temperaturës. Kur ajri është i lagësht, ai thith lagështinë dhe zgjerohet. Kur ajri thahet, druri tkurret.
Në një dysheme, këto lëvizje mund të krijojnë hapësira mes dërrasave ose, në raste të tjera, të bëjnë që ato të fryhen dhe të ngrihen.
Për këtë arsye, para montimit, parketi duhet të qëndrojë për disa ditë në ambientin ku do të vendoset, në mënyrë që të përshtatet me temperaturën dhe lagështinë e dhomës.
Po aq e rëndësishme është që gjatë montimit të lihet një hapësirë prej 10–15 milimetrash mes parketit dhe murit. Kjo i lejon drurit të zgjerohet dhe të tkurret pa u dëmtuar, transmeton Telegrafi.
Si ta kontrolloni nëse problemi vjen nga montimi?
Nëse parketi ka krijuar boshllëqe, hiqni me kujdes një nga listelat anësore pranë murit.
Nëse nuk ka fare hapësirë mes murit dhe dërrasës së parë, kjo do të thotë se parketi është vendosur shumë ngushtë dhe nuk ka pasur vend të "marrë frymë". Si pasojë, dërrasat janë detyruar të çahen ose të ndahen në pjesë të tjera të dyshemesë.
Këto rregulla vlejnë si për parketin masiv prej druri, ashtu edhe për parketin shumështresor. Edhe pse ky i fundit është më rezistent ndaj lagështisë, ai gjithashtu ka nevojë për hapësirë zgjerimi.
Boshllëqet mund të krijohen edhe për shkak të montimit jo cilësor. Nëse dërrasat nuk janë bashkuar mirë që në fillim, me kalimin e kohës ato do të largohen nga njëra-tjetra.
Katër mënyra për t'i mbyllur vetë boshllëqet
1. Riktheni dërrasat në vend
Nëse parketi nuk është ngjitur ose gozhduar në dysheme, mund t'i shtyni me kujdes dërrasat drejt njëra-tjetrës, duke filluar nga skaji i dhomës. Për të mos u ndarë sërish, mund të vendosni kunja të vogla druri në anët e tyre.
2. Përdorni një pastë me tallash
Për çarje të vogla, përzieni tallash të imët në ngjyrën e parketit me rrëshirë transparente derisa të krijohet një masë e trashë. Mbushni boshllëqet me një shpatull dhe lëreni të thahet.
3. Vendosni shirita të hollë druri
Për hapësira më të mëdha, zgjidhja më e mirë janë shiritat e hollë prej druri të së njëjtës lloj dhe ngjyrë si parketi. Futini me kujdes në çarje dhe, pasi të vendosen mirë, lëmojini lehtë me letër smerili që të njëtrajtësohen me sipërfaqen.
4. Përdorni mastikë akrilike
Në dyqanet e materialeve të ndërtimit gjenden mastikë akrilike në nuanca të ndryshme druri. Zgjidhni ngjyrën që i përshtatet parketit tuaj, mbushni boshllëqet sipas udhëzimeve të prodhuesit dhe, pasi të thahet, dyshemeja do të duket shumë më e rregullt.
Me pak durim dhe mjetet e duhura, parketi i vjetër mund të rifitojë pamjen e tij pa pasur nevojë për zëvendësim. Në shumë raste, një riparim i thjeshtë mjafton për t'i dhënë dyshemesë jetë të re dhe për t'ju kursyer shpenzime të konsiderueshme. /Telegrafi/