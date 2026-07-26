6 zgjedhje të njohura në mobilim që dizajnerët nuk do t’i bënin kurrë në shtëpitë e tyre
Nga kuzhinat bardh e zi te raftet e hapura dhe muret me pasqyra – disa trende duken perfekte në foto, por në jetën e përditshme sjellin më shumë mirëmbajtje, rrëmujë dhe bezdi sesa stil
Puna e një dizajneri enterieri është të jetë në hap me trendet më të fundit, por kjo nuk do të thotë se çdo trend do ta përdorte edhe në shtëpinë e vet. Tre dizajnerë tregojnë cilat zgjedhje të njohura do t’i shmangnin dhe pse disa ide që duken bukur në fotografi mund të jenë më pak praktike në jetën e përditshme.
Kuzhina bardh e zi
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Kombinimi bardh e zi është klasik, por Zak Gilby, drejtor menaxhues dhe bashkëthemelues i DeVis Architecture, do ta shmangte për shkak të mirëmbajtjes.
“Kuzhinat e bardha tregojnë çdo shenjë dhe njollë, ndërsa shumë sipërfaqe të bardha që konsiderohen të qëndrueshme nuk e ruajnë pamjen me kalimin e kohës”, thotë ai. Nga ana tjetër, sipërfaqet e zeza nxjerrin në pah pluhurin dhe gërvishtjet, ndërsa mund ta bëjnë hapësirën të duket më të vogël.
Në vend të kontrastit të fortë bardh e zi, Gilby rekomandon tone krem, bezhë ose gri të çelët, të kombinuara me një ngjyrë më të theksuar. Për një pamje më moderne, sugjeron jeshilen e sherbelës ose tonet e baltës me elemente terrazzo.
Raftet e hapura në kuzhinë
Raftet e hapura duken bukur në revista dhe në rrjetet sociale, por në praktikë kërkojnë shumë kujdes.
“Meqë nuk kam ndërmend t’i sistemoj raftet çdo ditë, nuk do të mund të jetoja me këtë zgjedhje në shtëpinë time”, thotë Jennifer Jones nga Niche Interiors.
Gilby preferon kombinimin e disa rafteve të hapura me dollapë të mbyllur. Dyert i mbrojnë enët nga pluhuri dhe e mbajnë kuzhinën vizualisht më të rregullt.
Nëse keni shumë filxhanë, enë plastike apo sende të ndryshme kuzhine, hapësirat e mbyllura janë zgjedhja më praktike.
Letër muri në banjë
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Letra e murit është rikthyer fuqishëm në mobilim, por vendi ku përdoret ka shumë rëndësi.
“Letra e murit dhe lagështia nuk shkojnë bashkë”, paralajmëron Jones, e cila sugjeron që ajo të përdoret më shumë në tualete të vogla sesa në banja ku krijohet shumë avull.
Ekzistojnë variante rezistente ndaj lagështisë, por ato duhet të zgjidhen dhe të vendosen me kujdes që të mos shkëputen me kalimin e kohës.
Dysheme shumë të lustruara
Dyshemetë me shkëlqim të fortë mund të krijojnë një efekt mbresëlënës, por Rotem Eylor, themelues i Republic Floors, nuk do t’i zgjidhte për shtëpinë e tij.
Modelet e guximshme mund ta mbingarkojnë një hapësirë të vogël dhe të bien ndesh me pjesën tjetër të arredimit. Për më tepër, kërkojnë mirëmbajtje të vazhdueshme për të ruajtur shkëlqimin.
“Dyshemetë e guximshme bëjnë përshtypje, por ndonjëherë më pak është vërtet më shumë kur duhet të jetoni me to çdo ditë”, thotë Eylor.
Muret me pasqyra
Muret e mbuluara me pasqyra po rikthehen në trend, sidomos sepse reflektojnë dritën dhe krijojnë përshtypjen e një hapësire më të madhe.
Megjithatë, Gilby ka një arsye shumë praktike për t’i shmangur: gjurmët e gishtërinjve.
Problemi bëhet edhe më i dukshëm në shtëpitë me fëmijë. Në vend të një muri të tërë me pasqyrë, ai këshillon përdorimin e disa pasqyrave të vendosura në mënyrë strategjike, të cilat mund ta zmadhojnë vizualisht ambientin pa kërkuar kaq shumë pastrim.
Pllakat e vogla dhe mozaiku
Pllakat e vogla dhe mozaiku mund të duken shumë bukur kur vendosen nga një profesionist i aftë, por kërkojnë shumë precizion.
Sipas Gilbyt, rezultati mund të jetë zhgënjyes nëse punën nuk e bën një specialist me përvojë.
Një tjetër problem janë fugat. Sa më të vogla të jenë pllakat, aq më shumë fuga ka dhe, rrjedhimisht, aq më shumë pastrim e mirëmbajtje kërkohet.
Edhe pse një pllakë e dëmtuar mund të zëvendësohet relativisht lehtë, Gilby thotë se personalisht do ta shmangte mozaikun në shtëpinë e tij.
Këto trende nuk janë domosdoshmërisht zgjedhje të këqija. Por për dizajnerët, një shtëpi e bukur duhet të jetë edhe praktike, e lehtë për t’u mirëmbajtur dhe e përshtatshme për jetën e përditshme. /Telegrafi/